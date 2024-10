Marko wil een onderdeel van de Red Bull-fabriek moderniseren

Sinds de invoering van de grondeffect-auto's in de Formule 1 was Red Bull Racing nagenoeg onverslaanbaar, maar na de Grand Prix van Miami heeft McLaren dat stokje overgenomen. Het resulteerde in een wisseling van de wacht aan de kop van het constructeurskampioenschap en bij de coureurs heeft Lando Norris nog alle kansen om Max Verstappen van zijn vierde opeenvolgende titel af te houden.

Een heikel punt voor Red Bull dit jaar is het uitblijven van goede updates. Waar McLaren meerdere keren dit jaar met succesvolle pakketten kwam, slaagde de Oostenrijkse renstal daar niet in. Er wordt veel gesproken over het gebrek aan correlatie tussen de resultaten uit de windtunnel en de prestaties op de baan. Marko erkent dat daar een probleem ligt en legt de zwakke punten van de Red Bull-faciliteiten bloot.

"Een modernere windtunnel zal wel helpen", begint de invloedrijke adviseur in gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com. "De windtunnel die we nu gebruiken is er een die na de oorlog door het Britse leger is gebouwd. Dat heeft natuurlijk zijn problemen. [Allereerst] de buitentemperatuur en het is een hele lange tunnel. De tijd om op te warmen [is lang], etcetera. We zijn niet meer up-to-date."

Er is wel goed nieuws op dat gebied. Momenteel wordt er naast de huidige faciliteit in Milton Keynes een nieuwe tunnel gebouwd. "Ik hoop dat in 2026 onze tunnel - de nieuwe - in gebruik genomen kan worden", vervolgt Marko. "Ze zijn nu volop bezig met de bouw en we hebben al ons eigen gebouw aangeschaft."

Met de komst van een eigen faciliteit moeten volgens Marko heel wat problemen opgelost worden. Het gaat volgens de 81-jarige man uit Graz verder dan alleen betere ontwikkelingsmogelijkheden. Het grote voordeel van de nieuwe tunnel is dat deze niet meer buiten de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Nu maakt het F1-team nog gebruik van een tunnel in Bicester, na de afronding van de bouw is op het eigen terrein de tunnel te vinden. "Als je de onderdelen [sneller] van plek naar plek kan brengen, dan levert dat ongeveer een half jaar aan opbouwtijd op. Dat is nu met dit gebouw mogelijk", aldus Marko.