Marko: Red Bull ambieert nieuwe rol voor 'populaire' Ricciardo

Helmut Marko, de 81-jarige adviseur van Red Bull Racing, zegt dat het team geïnteresseerd is om Daniel Ricciardo na zijn afscheid bij RB F1, in een of andere rol te behouden. De Australiër werd donderdag officieel vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Het betekent waarschijnlijk het einde van de veertienjarige F1-carrière van Ricciardo en mogelijk ook het einde van zijn samenwerking met Red Bull. Die samenwerking begon al in 2007 toen hij als tiener door de energiedrankgigant werd opgepikt.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com's zusterwebsite Motorsport Total zegt Marko dat het team "geïnteresseerd" is om de geliefde Australiër op de een of andere manier in dienst te houden. "We hebben een gesprek gehad en het is duidelijk dat we geïnteresseerd zijn", aldus de Oostenrijker. "Hij is een van de populairste Formule 1-coureurs, vooral in de Verenigde Staten. Maar hij wil tijd om over zijn toekomst na te denken. Ik denk niet dat hij aan een andere racecategorie zal deelnemen. En aan de andere kant, als hij niet meer actief racet, wil hij deze PR-activiteiten dan nog wel doen? Ricciardo heeft veel geld op de bank staan en ik zou zeggen dat het voor hem een keuze voor het leven is om te beslissen hoe hij zijn toekomstige leven vorm wil geven."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, in Parc Ferme na de race Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Hoewel Ricciardo – net als David Coulthard – ingezet zou kunnen worden in een soort ambassadeursrol, heeft de 35-jarige coureur uit Perth al aangegeven dat hij in ieder geval niet graag terugkeert naar de rol van reservecoureur. "Nee", zei Ricciardo over het vooruitzicht om weer reserve te zijn. "Vorig jaar was het natuurlijk heel logisch om een voet tussen de deur te krijgen. Het grote doel was om terug te keren bij Red Bull. Ik denk dat als ik dat weer zou doen... Ik ga mijn carrière niet opnieuw opstarten. Ik ben ook 35 en ik heb nog steeds het tempo laten zien dat ik door de jaren heen heb gehad. Maar het is duidelijk dat het moeilijker voor me is geweest om het elk weekend te laten zien. Het was zeker makkelijker voor me toen ik 25 was dan toen ik 35 was, maar misschien neemt de concurrentie ook wel toe."

Ondanks zijn emotionele afscheid na de Grand Prix van Singapore, kijkt Ricciardo met plezier terug op zijn F1-carrière en hij wil dat graag zo houden. "Ik ben blij dat ik het ooit heb kunnen doen en dat was heel leuk. En ik wil de sport ook verlaten met goede herinneringen eraan en het niet zover laten komen dat het gewoon een sleur is en ik elk weekend in Q1 zit. Dat is natuurlijk niet leuk."