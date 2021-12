Sir Lewis Hamilton officieel geridderd op Windsor Castle

Lewis Hamilton werd na zijn allereerste wereldtitel in 2008 al koninklijk onderscheiden door Queen Elizabeth. Nadat hij vorig jaar zijn zevende Formule 1-wereldtitel in de wacht had gesleept en daarmee op gelijke hoogte kwam met recordhouder Michael Schumacher, werd hij door de Britse koningin opgenomen in de ridderorde. De ceremoniële plechtigheden hebben woensdag plaatsgevonden op Windsor Castle, waar de Mercedes-coureur door Prins Charles officieel tot ridder is geslagen.

De ceremonie was Hamiltons eerste publieke optreden sinds hij afgelopen zondag in Abu Dhabi werd verslagen door Max Verstappen, wat hem een record brekende achtste wereldtitel kostte. Hamilton feliciteerde de Red Bull-coureur direct na afloop van de race met de titel en nam daarna op het podium nog de trofee voor de tweede plek in ontvangst, maar sindsdien heeft de Brit niet meer gesproken met de media.

Donderdag staat Hamilton in Parijs opnieuw een plechtigheid te wachten wanneer hij op het jaarlijkse prijzengala van de FIA de trofee ontvangst mag nemen voor zijn tweede plaats in het Formule 1-kampioenschap. Het is echter nog maar de vraag of Hamilton en constructeurskampioen Mercedes daar hun gezicht zullen laten zien, aangezien de renstal nog altijd overweegt om officieel beroep aan te tekenen tegen de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi.

Lewis Hamilton is de derde Formule 1-wereldkampioen die door de Britse koningin wordt geridderd na Jack Brabham (1978) en Jackie Stewart (2001). Ook voormalig F1-coureur Stirling Moss en de oprichters van het F1-team van Williams, Frank Williams en Patrick Head, zijn geridderd voor hun verdiensten in de autosport.