Volgens Montoya had de wedstrijdleiding meteen na de crash van Williams-coureur Nicholas Latifi de rode vlag moeten zwaaien en is het daarom niet met de beslissingen eens. Al ziet hij dergelijke situaties ook in de Verenigde Staten geregeld gebeuren: "Maar dat hangt daar [in Amerika] af van de show die ze willen neerzetten. In de Formule 1 gelden voornamelijk strikte regels. Ik weet niet of het [Michael] Masi was of de stewards, maar het nemen van dergelijke beslissingen is erg lastig. De intentie was natuurlijk om nog een race te krijgen", vertelt Montoya in een exclusief interview aan Motorsport.com.

Ik vond Verstappen te agressief rijden Juan Pablo Montoya

Toch is de tweevoudig Indy 500-winnaar het niet eens met de genomen beslissingen. Volgens Montoya had de wedstrijd stilgelegd moeten worden. "Als ze echt een mooie show wilden neerzetten, dan hadden ze na de crash van Latifi meteen de rode vlag moeten zwaaien. Op die manier kreeg je nog een paar ronden om te racen. Nu hebben ze zichzelf in een nare situatie geplaatst, door de regels naar hun eigen wil te maken. Verstappen en Red Bull hebben daar terecht volop van geprofiteerd door op die manier de titel pakken. Mercedes gaat hierin tegen beroep en op een bepaalde manier hebben ze nog gelijk ook. De regels [tijdens de neutralisatie] gelden voor alle coureurs. Doet Sainz dan ineens niet meer mee omdat hij derde ligt?"

De Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, de rest van het veld Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

In dit geval koos de wedstrijdleiding niet voor een code rood, maar alleen voor de safety car. Montoya vindt dat de stewards zich aan de regels hadden moeten houden. "Ga je niet voor een rode vlag, volg dan de reglementen. In de Indy 500 is dit altijd al zo geweest. Er gebeurt iets, de rode vlag komt en er volgt een herstart met nog drie of vier ronden op de teller. In dit geval was het waarschijnlijk om Verstappen en Hamilton samen te krijgen. Verstappen reed op versere banden, terwijl Hamilton op heel oud rubber stond. Voor Hamilton was de beslissing dus oneerlijk. Er zijn veel dingen die anders hadden gekund, maar het blijft ontzettend lastig."

Als Montoya in Mercedes' schoenen had gestaan, dan had de Colombiaan tot het einde doorgevochten: "De regels staan namelijk vast. Red Bull Racing zegt nu dat Mercedes zich niet zo moet aanstellen en het verlies moet accepteren. Als Red Bull Racing in die positie had gezeten, dan waren ze er nu ook tegenin gegaan. Dan had Mercedes juist weer gezegd dat Red Bull het verlies moest accepteren. Het ligt er puur aan bij welk kamp je hoort."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Red Bull Content Pool

Op de vraag of er nu een kleine smet ligt op de controversiële slotrace, antwoordt hij: "De wedstrijdleiding wil natuurlijk een bepaalde show neerzetten voor de kijkers. De mensen die de sport niet elke week volgen zagen een geweldige race en een geweldig einde. Daardoor krijg je wel nieuwe fans. Op die manier gaan meer mensen Formule 1 kijken", vervolgt Montoya. "Maar als je werkzaam bent in de Formule 1, dan is het anders. Veel coureurs vroegen zich ook af wat er allemaal gebeurde. 'Waarom worden de heren tussen die twee mannen [Verstappen en Hamilton] weggehaald? Waarom krijgen we niet allemaal de juiste positie?' Dat kwam omdat ze [de wedstrijdleiding] dat niet kon doen om een goede show neer te zetten. Dat hadden ze niet moeten doen. Is het slecht voor de sport als Hamilton uiteindelijk wel tot kampioen wordt uitgeroepen, omdat dit iets wat de mensen niet willen horen? Ik vind dat tijdens de wedstrijd er ook geen contact moet zijn met de wedstrijdleider. Teams moeten na afloop naar hem toegaan. Nu lijkt het invloed te hebben [op de beslissingen]. Naar mijn mening ziet het er slecht uit op televisie."

De Colombiaanse coureur heeft ook wat opmerkingen over de racehouding van Verstappen in het laatste gedeelte van het seizoen. Volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar was de Nederlander te agressief en mocht deze harder worden aangepakt. "Verstappen was vrij agressief in het laatste gedeelte van het seizoen, voor mij iets te. Hij kwam daarmee weg en als je daarmee wegkomt, dan ga je ook vragen stellen op het moment dat je wel bestraft wordt. De stewards hebben zichzelf in die positie gemanoeuvreerd. Ze hadden zijn agressie eerder moeten aanpakken."