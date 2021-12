‘Mercedes laat verstek gaan bij fotomoment voor FIA-gala’

Donderdag worden Max Verstappen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in Parijs verwacht voor het jaarlijkse FIA-gala, waar alle kampioenen gehuldigd worden en de wereldkampioen Formule 1 zijn trofee mag ophalen. Voorafgaand aan dat gala, dat dit jaar op donderdag 16 december plaatsvindt, is er traditiegetrouw een fotomoment, waarop onder meer de auto’s van de kampioenen in de diverse kampioenschappen te zien zijn.

Mercedes zou voor dat fotomoment twee bolides mogen aanleveren: de Mercedes-AMG F1 W12 E Performance waarmee de Formule 1-wereldtitel bij de constructeurs werd gewonnen; en de Mercedes-EQ Silver Arrow 02, waarmee Nyck de Vries Formule E-wereldkampioen werd en ook de strijd bij de teams werd gewonnen. Er werd vanuit de FIA een uitnodiging gestuurd naar Mercedes om de bolides aan te leveren, maar diverse media melden dat de Duitse fabrikant die uitnodiging heeft geweigerd.

Waarom Mercedes dat besluit heeft genomen, is niet bekend. Het lijkt echter aannemelijk dat het te maken heeft met de manier waarop het F1-kampioenschap beslist werd in Abu Dhabi. Hamilton leek aldaar lang op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar een late safety car-fase gooide roet in het eten. Max Verstappen kon op zijn versere zachte banden de aanval openen in de laatste ronde en kroonde zich vervolgens tot wereldkampioen. Mercedes protesteerde daarna tegen de uitslag van de race en diende vervolgens een intentie tot beroep in tegen het besluit van de stewards.

Mercedes heeft nog tot donderdagavond om een definitief besluit te nemen over een beroepszaak. Dat valt bijna samen met het begin van het FIA-gala, waar Hamilton, Bottas en teambaas Toto Wolff worden verwacht. Hamilton en Mercedes hebben sinds zondagavond publiekelijk niks meer van zich laten horen en het blijft dus de vraag of zij donderdag überhaupt bij het gala in Parijs verschijnen.