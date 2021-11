Perez niet bezig met teamorders: “Iedereen wil dat ik win dit weekend”

Na twee opeenvolgende podiumfinishes in Turkije en Austin hopen Sergio Perez en zijn fans dat de Red Bull-coureur dit weekend op zijn minst voor de derde race op rij een podiumklassering in de wacht kan slepen. Een overwinning in de Grand Prix van Mexico zou het droomscenario zijn voor de coureur uit Guadalajara en de vele fans die dit weekend op de tribunes zitten, al zal teamgenoot Max Verstappen daar anders over denken. In zijn jacht op de wereldtitel kan de Nederlander ieder WK-punt goed gebruiken, waardoor ook het scenario van eventuele teamorders al meerdere malen aan bod is gekomen.

Hoewel het dit jaar nog niet heel vaak is voorgekomen dat Perez de best geklasseerde Red Bull-coureur op de baan was, kreeg de Mexicaan in de persconferentie voorafgaand aan zijn thuisrace de vraag voorgelegd of hij komende zondag een eventuele zege op eigen bodem op zou offeren door aan de kant te gaan voor Verstappen. Aan dat dilemma wil de Mexicaan zelf nog niet denken: “Ik zie er het nut niet van in om dat onderwerp nu al te bespreken”, reageert Perez. “Ik denk dat we eerst maar eens moeten zien waar we zaterdag staan en of het de moeite waard is om dat gesprek te voeren. Op dit moment is er geen enkele garantie dat we ons zondag in die positie zullen bevinden. Het zou een luxeprobleem zijn voor het team, maar op dit moment hebben we er nog niet over gesproken.”

Hoewel Red Bull zal hopen dat Verstappen dit weekend verder uitloopt in de titelstrijd en zijn voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton vergroot, denkt Perez dat een overwinning van de thuisfavoriet op Mexicaanse bodem het team ook veel waard zal zijn: “Ik ben er vrij zeker van dat het hele team, Red Bull, iedereen, wil dat ik win dit weekend. Iedereen is zo enthousiast. Niet alleen het team, maar ook het publiek. Het is een heel speciale plek voor ons”, aldus Perez, die deze week de Mexicaanse fans al op een demonstratie trakteerde. ‘We zullen het tijdens de race wel zien. Ik ben er echter vrij zeker van dat iedereen in het team… Als er één race is waarvan ze willen dat ik hem win, dan is het deze wel. Ik weet zeker dat ik op de volledige steun kan rekenen van het gehele team.”

Ricciardo zou thuiszege niet zomaar afstaan

Perez zat donderdag in de persconferentie naast voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo. Ook hij kreeg de vraag voorgelegd of hij een eventuele overwinning in zijn thuisrace op zou geven door aan de kant te gaan voor een teamgenoot: “Op dit moment luidt mijn antwoord nee, ik zou niet aan de kant gaan”, aldus de Mclaren-coureur. “Als het de laatste race van het seizoen zou zijn en de wereldtitel zou letterlijk afhangen van die positiewissel, dan wordt het misschien een ander verhaal. Maar een thuiszege, dat is echt iets waar je als kind al van droomt. Als je het echt hebt verdiend, vind ik ook dat de overwinning dan aan jou toebehoort.”

