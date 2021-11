Hamilton waakzaam: "Red Bull won hier ook al met minder vermogen"

Lewis Hamilton kijkt tegen een achterstand van twaalf punten op Max Verstappen aan en dat met twee circuits voor de boeg die op papier goed bij Red Bull passen. "Het is in ieder geval interessant dat de verhoudingen dit jaar steeds veranderen. Het golft op en neer en daardoor zijn de meeste weekenden lastig te voorspellen. We dachten bijvoorbeeld dat we sterker zouden zijn in Austin, maar daar was Red Bull toch beduidend sneller in de race." De race ervoor - in de GP van Turkije - leek Mercedes afgetekend de beste bolide te hebben, maar Hamilton ziet dat anders en durft zelfs van een trend te spreken. "Feit is gewoon dat wij sinds Silverstone geen echte upgrade meer hebben geïntroduceerd en dat Red Bull de auto nog veel langer heeft doorontwikkeld. "

Belangrijker is nog dat Red Bull traditiegetrouw sterk voor de dag komt in ijle lucht. "De vorige keer waren ze hier beduidend sneller dan dat wij waren. In dat opzicht moet je absoluut zeggen dat dit een Red Bull-circuit is. We hebben de laatste race in Mexico weliswaar gewonnen, maar dat kon alleen maar doordat Max een fout maakte [op zaterdag] en daarvoor is bestraft." Met die woorden duidt de wereldkampioen op het negeren van gele vlaggen tijdens de kwalificatie en op de gridstraf van drie plaatsen die volgde. Crucialer voor het vervliegen van de zegekansen was toen echter dat Verstappen in het begin van de race een lekke band opliep na contact met Valtteri Bottas.

Zo'n moment toont aan dat er - zeker met de immense run naar bocht 1 - veel kan gebeuren in Mexico, al weet Hamilton dondersgoed wie hij vooraf als favoriet moet aanduiden. "Dit is een baan waarop Red Bull traditioneel sterk is, een beetje vergelijkbaar met Boedapest. De vorige keer versloegen ze ons tijdens de kwalificatie zelfs met minder vermogen dan dat wij hadden. Dit jaar hebben ze juist meer vermogen dan dat wij hebben, of zitten ze er in ieder geval heel goed bij", zo vervolgt Hamilton het gesprek met onder meer Motorsport.com. "Verder hebben ze een hele goede auto, eentje die veel minder is getroffen door de aangepaste regels voor dit jaar dan onze auto. Tijdens het vorige weekend in Mexico waren ze minstens een halve seconde sneller en onze auto is er door die nieuwe regels absoluut niet beter op geworden. Het wordt dan ook interessant om te zien hoeveel weerstand we dit weekend kunnen bieden."

F1-update: De donderdag in Mexico besproken