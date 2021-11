Na zeventien races in 2021 staat Max Verstappen er uitstekend voor in de strijd om de F1-wereldtitel. De coureur van Red Bull Racing verdedigt in de laatste vijf wedstrijden een voorsprong van twaalf punten op Lewis Hamilton. Op basis van het verloop van het seizoen lijkt hij dan ook licht de favoriet te zijn voor de wereldtitel, maar zelf relativeerde hij al welke impact het binnenhalen van het kampioenschap op hem zou hebben. “Als ik geen kampioen word, zal ik daar ’s nachts zeker niet wakker van liggen of nachtmerries van krijgen”, vertelde Verstappen recent aan Motorsport.com Nederland.

Red Bulls topadviseur Helmut Marko begrijpt wel wat Verstappen daar mee bedoelt, maar desalniettemin zou het mislopen van de wereldtitel in 2021 een grote teleurstelling zijn voor de coureur en zijn team. “Het leven gaat absoluut door, maar de WK-titel is wel iets heel belangrijks voor hem – en voor ons. Dat staat buiten kijf”, zei Marko in gesprek met Auto, Motor und Sport. Dat Verstappen niet eerder al voor de wereldtitel kon vechten, wijt de 78-jarige Oostenrijker aan factoren van buitenaf. Zo wijst hij naar hoe de Ferrari-motor van 2019 Mercedes dwong om alles uit de kast te halen. “Daar zijn ze ook in geslaagd, waardoor wij de achterstand met Honda vorig jaar niet hebben goedgemaakt. We jagen dus al een tijdje op de wereldtitel. Het zou een bittere teleurstelling zijn voor Max als hij ernaast grijpt. Als je kijkt naar de statistieken: hoeveel kilometers wij aan de leiding lagen, dat we meer overwinningen hebben, enzovoorts. Er was een zekere superioriteit, maar die wordt niet gereflecteerd in de tussenstand.”

Coureur doorslaggevend in titelstrijd 2021

Voor het eerst sinds 2012 lijken twee coureurs van verschillende teams tot de laatste race om de wereldtitel te gaan strijden. Destijds waren dat Red Bull-coureur Sebastian Vettel en Ferrari-rijder Fernando Alonso, waarbij de Duitser de strijd in zijn voordeel beslechtte. Dit jaar gaat de strijd tussen de combinaties Verstappen/Red Bull en Hamilton/Mercedes. Hoewel de auto’s van beide teams hun eigen sterke punten hebben, lijken zij in de basis weinig voor elkaar onder te doen. Het is voor Marko dan ook duidelijk op welk front het verschil gemaakt wordt.

“Dat is de coureur”, is zijn duidelijk antwoord. “Ten eerste moeten beide teams zo foutloos mogelijk zijn, waarin Mercedes en wij allebei nog niet in geslaagd zijn. Daarbij zijn de fouten in de strategie, de voorbereiding en de pitstops minimaal. Het hele pakket moet dus goed zijn. Je ziet dat Bottas hier en daar een goede dag heeft en er vooraan bij zit. Hetzelfde geldt voor Perez, maar niemand kan de twee toppers bijhouden. De coureur maakt dus het verschil.”

