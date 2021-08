In de wintermaanden haalde Red Bull Racing Sergio Perez binnen als vervanger van de ondermaats presterende Alexander Albon. De Mexicaan heeft zich nog niet echt kunnen ontpoppen tot de gedroomde tweede viool. Hij won weliswaar in Baku maar kende ook een aantal frustrerende races. Begin dit seizoen zei Perez nog fan te zijn van de aanpak van Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. De twee hebben na elke Grand Prix telefonisch contact en dan vertelt de Oostenrijker hem precies hoe hij over bepaalde zaken denkt. Dat gaat er soms hard aan toe. In de eerste seizoenshelft heeft de rijder uit Guadalajara al een aantal pittige gesprekken gehad maar nog altijd is hij blij met het commentaar van Marko.

Op de vraag van Motorsport.com of Marko hem al eens stevig heeft aangepakt, antwoordt Perez: “Wanneer dat nodig was. Als ik een slechte race rijd, dan vertelt hij me dat gewoon. Hij zal je altijd precies zeggen wat hij denkt. Ik denk dat dat goed is voor iemand met mijn ervaring, met de carrière in de Formule 1 die ik heb gehad. Het is goed dat iemand recht voor zijn raap zegt wat hij denkt.”

De Mexicaan voelt naar eigen zeggen de steun van het management van Red Bull Racing, maar men zal niet terugdeinzen om te zeggen waar het op staat als het minder goed gaat: “Zij hebben natuurlijk weekend na weekend alle informatie en alle data. Ze weten precies wat de rondetijd van de rijder is. Bij Red Bull houdt niemand zich in. Ze zijn vrij transparant naar mij en naar de media. Dat is een goede zaak. Het belangrijkste is echter dat ik blij ben en ieder weekend tevreden naar huis ga. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik ben een zeer hongerige rijder en ik moet mezelf in de spiegel kunnen aankijken.”

Perez heeft weinig aan adviezen Verstappen

De relatie tussen Perez en teamgenoot Max Verstappen is volgens de Mexicaan prima. De nieuwkomer binnen het team kan echter weinig met de adviezen van de Limburger, aangezien de twee een heel andere rijstijl hebben: “We hebben op en naast de baan een goede relatie dus we delen onze meningen regelmatig. Ik vertel waar ik tegenaan loop. Hij vindt waarschijnlijk iets anders omdat we anders rijden. Wat dat betreft is het lastig maar we pushen het team samen vooruit en dat is goed.”

