Sainz over aanpassingsvermogen: “Zit in mijn DNA”

Het Ferrari-duo staat momenteel zesde en zevende in het klassement. Carlos Sainz Jr. vergaarde 83 punten tijdens de eerste seizoenshelft, drie meer dan collega Charles Leclerc. De goede resultaten van Sainz worden veelal toegeschreven aan het aanpassingsvermogen van de Spanjaard. De coureur uit Madrid leek zich al snel thuis te voelen bij de renstal uit Maranello.

“Ik heb me altijd al goed aan kunnen passen”, merkt Sainz op bij Auto, Motor und Sport. “Al sinds ik jong ben. Ik heb het altijd als een uitdaging gezien om zo snel mogelijk hard te kunnen gaan in een andere auto of raceklasse en me zo snel mogelijk ergens thuis te voelen. Dat zit in mijn DNA.”

“Maar ervaring helpt ook”, voegt hij toe. “Ik ben inmiddels drie keer van team gewisseld in de Formule 1, dus ik weet maar al te goed wat daar allemaal bij komt kijken. En dat is ook waarom ik het niet onderschat. Ik had het zwaar toen ik van Toro Rosso naar Renault ging en van Renault naar McLaren. Het kan een paar races duren voordat je aan een auto gewend bent en er het maximale uit kunt halen. Dat heb ik de vorige keren ook steeds gezegd maar niemand geloofde me echt. Iedereen zei dat het iets was wat je als Formule 1-coureur gewoon moet kunnen, aangezien het wisselen van teams iets is wat regelmatig voorkomt.”

“Maar pas nu begint iedereen het een beetje te beseffen, nu er vier of vijf coureurs van team zijn gewisseld die niet zo snel zijn als hun teamgenoot”, aldus Sainz, refererend naar rijders als Daniel Ricciardo, die het niet eenvoudig heeft naast Lando Norris bij McLaren, en Sergio Perez, die nog altijd niet helemaal zijn draai heeft gevonden in de RB16B. Sainz: “Nu begrijpt iedereen dat het niet makkelijk is. Vooral als je racet tegen een collega die het team en de auto al goed kent.”

Dat Sainz in januari al even zijn tanden kon zetten in een oude Ferrari Formule 1-auto, droeg bij aan de vliegende start van de Spanjaard. “De test in januari hielp me om te wennen aan het stuur en de engineers in het team. Maar Fiorano is een krap circuit, de auto was drie jaar oud en je rijdt met demobanden. Dus over de eigenschappen van de auto kun je niet zo heel veel leren. Dus ja, ik heb me goed aangepast, maar er zijn ook nog steeds veel dingen die beter kunnen. Het gaat niet alleen om hard rijden. Tijdens elke race heb ik wel de snelheid kunnen rijden die ik wilde rijden. Maar belangrijk is om die snelheid het hele weekend te kunnen hebben. Dat is mijn doel voor de tweede helft van het seizoen.”