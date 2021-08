Tussenrapport Mercedes: Aan kop, maar verder is alles anders in 2021

Mercedes in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 7,9

Ja, Mercedes staat halverwege het seizoen 'gewoon' weer bovenaan de rangschikking in de Formule 1. Business as usual zou je zeggen, maar niets is minder waar. Zo makkelijk als in de voorbije jaren gaat het anno 2021 immers bepaald niet. Sterker nog: eigenlijk had Mercedes donderdag al de revue moeten passeren in deze reeks als nummer twee, ware het niet dat vrouwe Fortuna het merk met de ster bijzonder goed gezind is. Zo is Red Bull in de laatste twee raceweekenden voor de shutdown behoorlijk geraakt door de pechduivel, met vijf luttele puntjes tot gevolg. Mercedes wist met 63 punten juist een gouden zaak te doen in de WK-stand en de touwtjes in handen te nemen.

Die touwtjes heeft Mercedes overigens alleen op papier in handen. Een gelopen race is het bepaald nog niet en de voorgift van de voorbije jaren is compleet weg. Toto Wolff en de zijnen moeten er dit jaar bijzonder hard aan trekken om überhaupt gelijke tred te houden met Red Bull Racing. De verklaring daarvoor is tweeledig. Om te beginnen heeft Red Bull een immense stap gezet - "daarmee hebben we Mercedes gewoon verrast", aldus Marko - al gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen dat Mercedes harder is geraakt door het technische reglement van dit jaar. Mercedes heeft een lage rake, hetgeen betekent dat de diffuser kleiner in volume is dan die van Red Bull. Dankzij een langere wielbasis valt dit verlies te compenseren met de (langere) achterste vloersectie, maar juist dat gedeelte is hard getroffen door de diagonale inkeping.

Het maakt dat Mercedes bij de ouverture in Bahrein eigenlijk al 1-0 achter stond, al is het Zuid-Duitse merk nooit voor één gat te vangen. Dit seizoen bevestigt dat eens te meer, schrijf Duitsers nooit af. Met de doorontwikkeling zijn werkelijk alle zeilen bijgezet bij Mercedes, ondanks dat Wolff soms het tegenovergestelde doet vermoeden. Dat laatste toont op zichzelf ook weer twee dingen aan. Ten eerste laat het zien dat er haarscheurtjes in het bolwerk komen, ook wat betreft de communicatie. Zand in de anders zo geoliede machine. Mercedes is absoluut niet foutloos gebleken met de druk vol op de ketel. Naar voorbeelden is het niet lang zoeken, ik noem een bijna lege startgrid in Hongarije. Onder druk blijkt ook de kampioensformatie van Wolff, niet te vergeten de meest succesvolle in F1, kwestbaar.

Tegelijkertijd duiden de tegenstrijdige woorden van Wolff ook op de politieke spelletjes die achter de schermen volop worden gespeeld. Of het nu gaat om het klagen over de snelle pitstops van Red Bull of om het befaamde mailtje na het incident op Silverstone, alle registers worden opengetrokken door de heer Wolff. Het hoort bij een spannende titelstrijd en valt best te begrijpen, al markeert het wel een enorm contrast met de voorbije jaren. De auto an sich is niet meer superieur, waardoor er meer wordt gevraagd om zilverwerk mee naar huis te nemen. Mercedes heeft nu al meer tegenstand ondervonden dan in de voorbije twee jaar bij elkaar en dan te bedenken dat het seizoen pas halverwege is. Dat laatste is buitengewoon goed nieuws voor alle Formule 1-fans, al zou Wolff meteen willen tekenen voor de huidige stand in beide wereldkampioenschappen. Het zegt eigenlijk alles over deze prachtige titelstrijd.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 8,5 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 7,5