Sergio Perez heeft veel om aan te wennen bij zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing. Een nieuwe auto, een andere motor en een team dat een stuk groter is dan de formatie waarvoor hij de vorige zeven seizoenen in de Formule 1 reed. Veel tijd om te acclimatiseren was er vanwege het ultrakorte voorseizoen niet. Niettemin wordt er veel van de Mexicaan verwacht. Met hem als tweede man moet Red Bull dit jaar serieus voor de wereldtitels kunnen meestrijden.

Iets anders waar Perez ongetwijfeld ook aan zal hebben moeten wennen, zullen de fameuze belletjes van Dr. Helmut Marko zijn, waarin de rechterhand van Red Bull-baas Dieter Mateschitz keihard kan zijn. In gesprek met een select aantal Mexicaanse media, waaronder Motorsport.com LATAM, laat de 31-jarige coureur uit Guadalajara weten de eerlijke feedback van de voormalig Formule 1-coureur zeer op prijs te stellen.

“Ik ben heel blij met Helmut”, aldus Perez, die afgelopen zondag zijn beste resultaat voor Red Bull tot nu toe behaalde door vierde te worden in de Grand Prix van Portugal. “Hij vertelt me altijd wat hij denkt. Als je het goed hebt gedaan, dan zegt hij dat tegen je. En als je het slecht hebt gedaan, dan zegt hij dat tegen je. En niet alleen tegen jou, maar ook naar buiten toe, tegen de media. Hij is heel direct en daar heb ik veel respect voor, want dat soort mensen kom je in de Formule 1 niet vaak tegen.”

Volgens Perez heeft hij een prima verstandhouding met Marko. “Volgens mij hebben we een goede relatie met elkaar. We leren elkaar steeds beter kennen”, aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Normaal gesproken bellen we na de race met elkaar en dan vertelt hij me of ik het slecht heb gedaan of niet.”

Niet overanalyseren

Perez is dolblij met de kans die hij gekregen heeft bij het team uit Milton Keynes. “Het is ongelofelijk motiverend”, reageerde hij op de vraag hoe het is om een competitieve auto onder zijn kont te hebben. “Naar een circuit afreizen wetende dat als je alles goed doet, je de race kunt winnen, geeft enorm veel motivatie. Maar het is ook heel intens en het zal naarmate het seizoen vordert elke race alleen maar intenser worden.”

Hoge verwachtingen zijn er overigens ook bij Perez zelf. “Mijn doel is om te winnen”, klonk het strijdlustig. “Het is nog steeds vroeg in het seizoen, ik zal geduldig moeten zijn. Over tien races weet ik precies waar ik sta en wat mijn kansen zijn in het kampioenschap. We zitten nog maar aan het begin en het heeft geen zin nu om alles te gaan overanalyseren. Formule 1-seizoenen duren behoorlijk lang. Het gaat niet om hoe je begint, maar om hoe je eindigt in Abu Dhabi.”