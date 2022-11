Horner: “Door de jaren heen paar keer met Norris gesproken”

Lando Norris zette afgelopen winter zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met het Formule 1-seizoen 2025 aan McLaren bindt. In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten vertelde de 22-jarige coureur uit Bristol aan Auto, Motor und Sport dat hij ook met andere partijen heeft gesproken, zoals Red Bull Racing.

“We hebben door de jaren heen inderdaad een paar keer met Lando gesproken”, bevestigt Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, het verhaal van Norris na een vraag van Motorsport.com. “Maar elke keer nadat we een gesprek hadden gevoerd, verlengde hij een dag later zijn contract bij McLaren. Hij heeft een verbintenis voor de lange termijn met McLaren. Het lijkt erop dat hij daar nog wel een aantal jaar blijft.”

Scuderia Toro Rosso, het huidige AlphaTauri en het zusterteam van Red Bull Racing, had in 2018 interesse om Norris vast te leggen. De toenmalig Formule 2-coureur bleef echter bij McLaren, waar hij op dat moment al in het juniorprogramma zat en waarmee hij in 2019 debuteerde in de Formule 1. In mei 2021 en februari 2022 tekende Norris een nieuw contract bij zijn huidige werkgever.

Norris benadrukte onlangs dat er niet te veel achter zijn gesprekken met Red Bull moet worden gezocht. “Mijn vorige contract liep af en dan kijk je welke opties er op tafel liggen”, legde hij uit. “Het was niet zo dat we diepgaande gesprekken hebben gevoerd. Het was niet dat ik alleen met Red Bull sprak, elke coureur praat met heel veel andere teams over wat er kan gebeuren. Meer was het niet.”