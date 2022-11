W Series-coureur Hawkins blij met F1-plan voor jonge vrouwen

Rond de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam het bericht naar buiten dat de Formule 1-organisatie per 2023 met een nieuw kampioenschap voor jonge vrouwen wil komen. Deze raceklasse zou als opstap naar de Formule 3 en Formule 2 moeten dienen. Het F1-plan is bedoeld als aanvulling op de W Series, niet als concurrent. De F1 wil in haar nieuwe klasse bijvoorbeeld Formule 4-wagens gebruiken, waarmee het inzet op een jongere generatie vrouwen. In de W Series wordt namelijk geracet met Formule 3-wagens.

Jessica Hawkins racete tot dusver in alle drie de seizoenen van de W Series en noemt de plannen van de Formule 1 ‘alleen maar positief’. “Elk kampioenschap dat vrouwen helpt, zou goed ontvangen moeten worden”, zegt ze. Hawkins, die ook ambassadrice van het Aston Martin F1-team is, benadrukt dat beide vrouwenkampioenschappen elkaar moeten aanvullen. “Ik haat de gedachte van concurrentie, want dat is niet waarvoor we strijden. Het gaat er niet om wie het beste kampioenschap heeft. Het gaat om hoe we samenwerken, want we proberen allemaal hetzelfde te bereiken. Ik zie het als iets positiefs.”

Des te eerder vrouwen kunnen racen, des te groter de kans dat ze de Formule 1 bereiken, aldus Hawkins. “Hoe minder mogelijkheden er zijn, hoe kleiner de kans is dat een vrouw de Formule 1 haalt”, legt de 27-jarige Britse uit. “Dus laten we dat probleem aanpakken en de jongere generatie aanspreken, zodat we zoveel mogelijk jonge meiden aan het racen krijgen. Over een paar jaar zullen we daar de beloning voor zien.”

W Series schrapte laatste races

De W Series had in de Verenigde Staten en Mexico in het voorprogramma van de F1 moeten rijden, maar schrapte dit om financiële redenen. Desondanks is het de bedoeling dat er in 2023 weer een W Series-kampioenschap wordt gehouden.