Lando Norris werd recent in een interview met het Duitse Auto Motor und Sport geciteerd dat hij “gesprekken gevoerd heeft met Red Bull”. Dit werd vervolgens elders opgetekend alsof het een voldongen feit was dat de coureur bijna tot een akkoord was gekomen bij de kampioenenformatie. Dat is echter onjuist. De rijder voerde enkel gesprekken met de formatie, zoals elke coureur dat met elke formatie doet. Uiteindelijk tekende Norris een nieuw contract bij McLaren, waar hij tot en met 2025 vastgelegd is als kopman. Hij nuanceert de uitspraken die eerder verschenen bij het Duitse medium en elders opgevoerd werden.

“Nee, nee, nee”, reageert Norris in Mexico op de vraag of zijn nieuwe McLaren-deal mede mogelijk gemaakt werd door de interesse van Red Bull. “Het was meer dat ik aan het eind van mijn contract kwam. Het was niet zo dat we diepgaande gesprekken gevoerd hebben. Wat ik zei is dat iedereen altijd met teams aan het praten is, dus ik heb ook met hen gesproken. Ik heb ook met sommige andere mensen gesproken. Het is maar een gesprek. Het is niet meteen zo dat we bespreken wat we samen kunnen doen. Je houdt contact met elkaar, zo simpel is het soms. Mijn vorige contract liep af en dan kijk je welke opties er op tafel liggen. Je probeert uit te vinden wat de mogelijkheden zijn, wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Het was niet dat ik alleen met Red Bull sprak, het was… Elke coureur praat met heel veel andere teams over wat er kan gebeuren. Meer is het niet.”

Zekerheid

Norris benadrukt dat hij nooit op het punt gestaan heeft om de renstal uit Woking te verlaten. “Ik ben hier tot nu toe altijd tevreden geweest. Voordat ik met andere partijen sprak heb ik altijd eerst een gesprek met McLaren gevoerd. Zo gaat dat nu eenmaal.” Zijn huidige F1-deal geeft hem de zekerheid die hij wil om zich op sportieve basis te verbeteren in de komende jaren. “Het beste voor mij was mijn contract dat ik nu heb”, voegt hij toe. “Dat is het slot op de deur dat je de komende jaren in de Formule 1 actief bent, maar ook de wetenschap dat je de komende drie, vier of vijf jaar een plek hebt. Dat vind ik een heel fijn gevoel, het geeft ontspanning. Het is fijn dat ik bij dit team op mijn plek zit. Dat is het belangrijkste.”