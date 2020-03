Red Bull, AlphaTauri en Racing Point stemden voor doorgaan GP

In de nacht van donderdag op vrijdag was er een crisisberaad tussen de Formule 1 en de teams, nadat McLaren had laten weten dat zij zich had teruggetrokken uit de seizoensopener omdat een van de teamleden positief was getest op het coronavirus. Red Bull, AlphaTauri en Racing Point bleken tijdens deze vergadering bereid om dit weekend gewoon te racen, ondanks de afwezigheid van McLaren, tenzij de autoriteiten besloten dat de race niet door kon gaan. Mercedes, Ferrari en Renault waren uiteindelijk fel tegen, terwijl ook Haas, Alfa Romeo en Williams het niet zagen zitten om te rijden.

De buitenwereld was er intussen van overtuigd dat de race zou worden afgeblazen, totdat Sky Sports opeens meldde dat de Australische Grand Prix toch gewoon door zou gaan. Al snel daarna was de chaos compleet toen de BBC berichtte dat de wedstrijd werd geannuleerd.

Uiteindelijk bleek dat een meerderheid van de teams tegen het doorgaan van de race was, waarmee de afgelasting van het evenement een feit was, maar een officiële bekendmaking liet lang op zich wachten. De organisatie hoopte aanvankelijk dat het evenement door kon gaan zonder de Formule 1. Behalve de koningsklasse van de autosport rijden in Melbourne onder andere ook de Supercars, de S5000 en de Porsche Carrera Cup. Kort voordat de poorten van het circuit voor de fans moesten worden geopend - er stonden inmiddels lange rijen - greep de staat Victoria echter in door geen publiek toe te staan bij het evenement vanwege het coronavirus. Niet veel later werd bekend dat het hele gebeuren was afgelast.

“Dit is natuurlijk frustrerend”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner over de afgelasting van de seizoensouverture. “De situatie is over de hele wereld elk uur weer anders. We kwamen hier met de intentie om te racen, maar na een positieve test bij iemand in de paddock is besloten om het evenement te cancelen. Uiteindelijk is het welzijn van het personeel en de fans het belangrijkste en om die reden heeft de promotor besloten om de race niet door te laten gaan.”

"Gisteravond was er nog een meerderheid voor het laten doorgaan van de race, zij het met wat meer screenings", vervolgde Horner. "Na die meeting is een aantal teams van mening veranderd, waardoor de promotor geen andere keuze had dan het evenement te annuleren.”

Met medewerking van Adam Cooper