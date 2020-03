Red Bull zinspeelt op uitstel F1-seizoen, start mogelijk in Baku

Na een etmaal vol gezichtsverlies, was er zelfs voor de Formule 1-organisatoren geen ontkomen meer aan. Minder dan twee uur voor de geplande start van de eerste vrije training ging er alsnog een streep door de Grand Prix van Australië. De wijze waarop dit gebeurde - met weinig communicatie, veel onzekerheid en onderlinge onvrede - verdiende bepaald geen schoonheidsprijs.

Bovendien lijkt het niet bij deze ene afgelasting te blijven. De gebeurtenissen in Melbourne en de verdere verspreiding van het coronavirus maken het zeer waarschijnlijk dat er meer races worden gecanceld. Zo staat de Grand Prix van Bahrein volgende week al op het programma en heeft McLaren nog altijd vijftien teamleden in quarantaine zitten. Het lijkt alleen daarom al een schier onmogelijke opgave om alle teams aan het vertrek te krijgen voor de race in het oliestaatje.

Achter Bahrein kan dus een groot vraagteken worden gezet, maar volgens Marko gaat de F1-kalender voor 2020 nog verder op de schop. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur verwacht dat het seizoen pas in juni start. "Ik heb gehoord dat we in Baku beginnen, maar dat is nog niet zeker", laat hij in Melbourne aan onder meer Motorsport.com weten. Dit zou betekenen dat er naast Bahrein ook voorlopig een streep gaat door Hanoi, Zandvoort, Barcelona en Monaco. Uitstel van deze races hoeft overigens geen afstel te betekenen. Zo stelt Marko dat men de zomerstop naar voren kan halen en zo de initieel geplande zomerstop kan gebruiken om enkele uitgestelde races in te halen.

Dat laatste zal volgens Christian Horner ook nodig zijn om het programma nog enigszins af te kunnen werken. De Britse teambaas houdt eveneens rekening met weinig F1-actie in de komende weken. "Het is volgens mij nog niet bevestigd, maar het is voor mij moeilijk voor te stellen dat teams naar Bahrein gaan", vult Horner tegenover onder meer Motorsport.com aan. "Ik denk dat het onvermijdelijk is dat er op enig moment wordt gesproken over uitstel van het seizoen. We moeten daarvoor nog wel wachten op wat de promotor te zeggen heeft, want ik weet zeker dat zij de zaak eerst vanuit allerlei standpunten willen bekijken. Zij hebben ook meer informatie over de race in Vietnam en over de eerste Grands Prix in Europa dan wij. Maar uitstel lijkt me onvermijdelijk."

Met medewerking van Diego Mejia, Christian Nimmervoll en Jonathan Noble

