F1 en organisatie Australische GP: "We hebben goed gehandeld"

Nadat McLaren op donderdagavond een statement had uitgevaardigd waarin stond dat zij zich terug had getrokken uit de seizoensopener omdat een van de teamleden positief was getest op het coronavirus, verwachtte menigeen dat er snel een mededeling van de Formule 1 zou komen dat race in Albert Park was afgelast. Maar minuten werden al snel uren en zelfs tot ver na middernacht lokale tijd was er nog geen duidelijkheid of het evenement in Melbourne zou doorgaan of niet. Pas na het moment dat de poorten van het circuit geopend hadden moeten worden voor het publiek - er stonden inmiddels lange rijen - kwam de bevestiging dat het hele gebeuren was afgelast.

In de weken voor de Australische Grand Prix werden er al vraagtekens gezet bij de race, aangezien sportevenementen over de hele wereld massaal werden geannuleerd. Formule 1-baas Chase Carey vindt dat de sport echter goed heeft gehandeld. “Volgens mij hebben we de juiste beslissing genomen en hebben we op een goede manier samengewerkt met onze partners”, liet de Amerikaan weten tijdens een persconferentie buiten de paddock. “We zijn allemaal teleurgesteld dat de race niet doorgaat. Dit zijn moeilijke tijden. Maar we hebben de besluiten genomen die we moesten nemen. We zijn de hele nacht bezig geweest om input van iedereen te krijgen. Het was een gemeenschappelijk besluit van de FIA, onze Australische partners, de Formule 1 en zeker ook de teams.”

Niet alle neuzen stonden meteen dezelfde kant op. “Zoals je zou verwachten, waren er uiteenlopende standpunten”, maakte Carey duidelijk. “We hadden in real-time te dealen met een zeer lastige situatie. Ja, er waren verschillende meningen, maar ik denk dat we uiteindelijk op de juiste plek zijn beland. Volgens mij is iedereen het er wel over eens dat dit het juiste besluit was.”

Op de vraag van Motorsport.com of de Formule 1 heeft overwogen de race te cancelen voordat alle teams naar Melbourne afreisden, antwoordde Carey: “We hebben hier vorige week zeker over gesproken. De beslissing om hiernaartoe te gaan was gebaseerd op wat we vorige week wisten van de situatie ter plaatse. We hebben het bekeken, maar vonden het een week geleden het juiste besluit om de teams op reis te sturen. Maar de situatie is sindsdien erg veranderd.”

Wachtende fans

Of de fans die op vrijdagochtend voor de poorten stonden te wachten, eerder op de hoogte hadden kunnen worden gebracht van het feit dat het evenement niet doorging, zei Paul Little, voorzitter van de Australian Grand Prix Corporation: “Het antwoord is nee. We weten dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de fans. We wisten dat ze bij de poorten stonden te wachten. Maar op dat moment waren we nog adviezen aan het ontvangen van onze ‘medical officers’. En dat duurde tot een uur of negen. We wisten dat men zich zorgen maakte, maar we moeten daarna eerst weer met de Formule 1 en de FIA in gesprek. Gelijk nadat het persbericht was verstuurd, werden de fans bij de poorten op de hoogte gebracht. Ik denk niet dat het mogelijk was geweest om dit nog eerder te doen.”