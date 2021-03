Deze coureurs komen in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein

Max Verstappen trapt de driedaagse testsessie af voor Red Bull Racing. De Nederlander probeerde de RB16B twee weken geleden al even uit tijdens een filmdag op Silverstone, maar zal zijn nieuwe wagen op vrijdag voor het eerst serieus aan de tand voelen. De tienvoudig Grand Prix-winnaar heeft een volledige dag in de auto, die voorzien is van een compleet nieuwe Honda-motor.

Daarmee vliegt Red Bull de test anders aan dan de meeste andere teams. Het gros kiest er namelijk voor om de twee racerijders de eerste testdag te laten delen. Zo neemt Valtteri Bottas bij Mercedes de ochtend voor zijn rekening om daarna voor de middag plaats te maken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. En stuurt Sebastian Vettel vrijdagmorgen de Aston Martin naar buiten, terwijl Lance Stroll na de lunch verder test met de groene AMR21.

Ook McLaren, Ferrari, AlphaTauri, Alfa Romeo en Haas hebben voor deze aanpak gekozen. Bij McLaren bijt Daniel Ricciardo het spits af, alvorens Lando Norris het stuur overneemt voor het restant van de dag. Charles Leclerc gaat in de ochtend namens Ferrari het asfalt op, waarna Carlos Sainz Jr. in de middag zijn opwachting maakt bij de Italiaanse renstal. AlphaTauri zet eerst Pierre Gasly aan het werk en vervolgens debutant Yuki Tsunoda, Alfa Romeo heeft de ochtend voor Kimi Raikkonen ingeruimd en de middag voor Antonio Giovinazzi, en bij Haas staat Mick Schumacher als eerste ingeroosterd, waarna Nikita Mazepin verder rijdt.

Alpine houdt er een vergelijkbaar schema op na als Red Bull Racing. Daar rijdt Esteban Ocon op de eerste dag, de van een kaakbreuk herstelde Fernando Alonso op de tweede dag en wordt de laatste dag door de beide racerijders gedeeld. Williams houdt ondertussen allebei de racerijders aan de kant op de eerste dag van de pre-season test. Daar mag testcoureur Roy Nissany namelijk eerst een hele dag in de FW43B doorbrengen, waardoor George Russell en Nicholas Latifi het dit voorseizoen met één testdag moeten stellen.

De testdagen in Bahrein beginnen om 8.00 uur en eindigen om 17.00 uur Nederlandse tijd. Van 12.00 tot 13.00 uur is er een lunchpauze, waarin er persconferenties met de coureurs en teambazen plaatsvinden. Motorsport.com houdt tijdens alle testdagen een liveblog bij.

Deze coureurs komen vrijdag in actie in Bahrein:

Team Coureur(s) Mercedes V. Bottas (ochtend)

L. Hamilton (middag) Red Bull M. Verstappen McLaren D. Ricciardo (ochtend)

L. Norris (middag) Aston Martin S. Vettel (ochtend)

L. Stroll (middag) Alpine E. Ocon Ferrari C. Leclerc (ochtend)

C. Sainz (middag) AlphaTauri P. Gasly (ochtend)

Y. Tsunoda (middag) Alfa Romeo K. Raikkonen (ochtend) A. Giovinazzi (middag) Haas M. Schumacher (ochtend) N. Mazepin (middag) Williams R. Nissany