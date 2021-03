Haas presenteert na bijzondere livery ook nieuwe F1-auto voor 2021

Het Amerikaanse Haas baarde vorig week opzien door een kleurstelling te presenteren die sterk deed denken aan de Russische vlag. Het heeft alles te maken met de komst van kunstmestgigant Uralkali als nieuwe titelsponsor, zoals bekend een bedrijf van de familie Mazepin. Saillant detail is dat Russische atleten de komende twee jaar niet onder de Russische vlag mogen uitkomen, als gevolg van uitspraken door sporttribunaal CAS en dopingagentschap WADA. Laatstgenoemde organisatie is ook ontevreden over de getoonde kleurstelling en onderzoekt nog of daar iets tegen te beginnen valt.

Bij de presentatie van de livery liet Haas de nieuwe auto nog niet zien. De nieuwe kleuren werden getoond op de auto van vorig jaar. De nieuwe bolide werd pas op vrijdagochtend aan de wereld getoond, het gebeurde voorafgaand aan de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. Deze timing hangt onder meer samen met de coronamaatregelen die Haas behoorlijk hard hebben getroffen. Zo konden Ferrari-technici door reisbeperkingen niet naar de fabriek in Engeland afreizen. Als gevolg daarvan kon de motor van Italiaanse makelij pas in Bahrein worden opgestart.

De progressie van Haas moet overigens ook voor een belangrijk deel uit die nieuwe motor komen. Verder heeft Haas niet bovenmatig geïnvesteerd in deze nieuwe creatie. De VF-21 is bovenal een doorontwikkeling van de 2020-auto, zoals dat voor ieder team geldt. Toch is dat voor Haas nog net iets meer aan de orde. Zo zet de formatie vol in op 2022 en heeft teambaas Guenther Steiner laten weten dat Haas de tokens voor dit seizoen niet heeft ingezet. Haas heeft de ‘tegoedbonnen’ voor twee grote veranderingen aan de auto dus niet gebruikt. Het bescheiden team heeft de nieuwe auto enkel aangepast aan de nieuwe reglementen – vooral aan de nieuwe vloer – en heeft op aerodynamisch vlak nog wel een stap gezet. In combinatie met de verbeterde Ferrari-motor moet het de rookies Schumacher en Mazepin in ieder geval materiaal geven om mee te strijden.

VIDEO: Bekijk hieronder hoe de Haas de nieuwe auto presenteerde