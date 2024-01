Met het verlengen van het contract van Lando Norris bij het Formule 1-team van McLaren is er een einde gekomen aan de geruchten rondom een eventuele overstap van de jonge Brit naar concurrerende teams. De coureur werd vorig jaar met name aan een overstap naar Red Bull Racing gelinkt, met het langer aanblijven bij de Engelse renstal is dat voorlopig niet aan de orde. Voor McLaren-teambaas Andrea Stella is het erg goed nieuws dat Norris de komende jaren blijft, hij heeft een hoge pet op van de rijderskwaliteiten van de 24-jarige rijder. De Italiaan schat zelfs in dat de pupil op gelijke hoogte staat als Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, waar hij in zijn tijd bij Ferrari mee samenwerkte. "Lando hoort absoluut in hetzelfde rijtje", vertelt de 52-jarige topman bij de bekendmaking van de contractverlenging van Norris.

Norris liet er bij het tekenen van het contract er geen gras over groeien dat hij met de formatie uit Woking voor de wereldtitel wil gaan, al weet hij dat de kans dat dat voor 2026 gaat lukken niet groot is. Stella heeft met Raikkonen en Schumacher twee keer een wereldtitel behaald en ziet tussen deze twee kampioenen en Norris veel overeenkomsten. "Hij zit in diezelfde categorie, hij is kampioenschapsmateriaal. Zijn onderliggende talent, zijn mindset, zijn werkethos, dat maakt dat hij daar klaar voor is", noemt de teambaas.

Niet alleen deze karaktereigenschappen, maar ook de manier waarop Norris zich ontwikkelt is volgens Stella een reden waarom hij op gelijke hoogte met de grote namen staat. "Als je kijkt naar de ontwikkeling van echte wereldkampioenen, zie je dat ze elk jaar beter worden. En ik heb het idee dat dit [bij Norris] het geval is", legt de ingenieur uit. "Ze doen er alles aan om beter te worden, want ze weten dat de sport steeds competitiever wordt. We zagen dat al bij Lando vanaf het eerste moment dat hij voor ons in 2018 de eerste training reed. Het was toen al heel duidelijk. En sindsdien is het elk jaar duidelijker geworden."

Afsluitend liet Stella duidelijk weten dat het team van McLaren alles op alles gaat zetten om Norris ook te helpen om wereldkampioen te worden. "We zijn heel erg blij met Norris en enorm gecommitteerd aan de titelwens van hem", besluit de Italiaan.