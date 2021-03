Williams aan de slag met grote upgrade tijdens F1-test Bahrein

Williams onthulde de wagen, die een flink andere livery heeft gekregen, vorige week. Het team wilde dit doen in een app, die gebruikers in staat moest stellen om de FW43B middels augmented reality de huiskamer binnen te halen. Maar hackers staken daar een stokje voor. Beelden van de nieuwe wagen gingen voortijdig rond over social media en de app moest worden teruggetrokken uit de app stores, waardoor er van de officiële onthulling weinig meer overbleef.

Hoewel de introductie van een compleet nieuwe auto in 2022 ervoor zorgt dat met name een klein team als Williams al vroeg de focus naar volgend jaar moet verleggen, heeft de Britse formatie nog wel enkele verbeteringen voor de FW43B in petto, waarvan de eersten de komende dagen in Bahrein worden getest. “We zijn nu bezig om de auto voor 2022 te ontwerpen en te ontwikkelen. Dat wordt een enorm andere wagen. Het is een totaal nieuw reglement, waardoor er geen onderdelen van de auto van dit jaar kunnen worden meegenomen”, aldus Roberts. “Maar we nemen wel het een en ander mee naar Bahrein om te testen. Het is alles bij elkaar bijna een upgrade zoals je bij de eerste race van het seizoen zou introduceren, wat erg cool is en waar we heel opgetogen over zijn.”

En daar blijft het niet bij. “We hebben een upgrade-plan voor het hele jaar, zij het redelijk bescheiden”, vervolgt Roberts. “We zullen goed moeten kijken hoeveel tijd en middelen we daarin gaan steken, maar dat zal bij de andere teams niet anders zijn.” Gevraagd naar wat de upgrade voor de Bahrein-test precies omvat, laat hij weten: “We hebben van bepaalde onderdelen meerdere opties die we op de auto gaan zetten. Dat is een fijne situatie om in te zitten. Beide coureurs zullen beide opties gaan proberen en we hebben genoeg onderdelen van beide mee om een voorraadje te hebben voor de race. Dus ja, mogelijk hebben we voor de eerste race dus een upgrade, wat een goede uitgangspositie zou zijn.”

Williams heeft voor het Formule 1-seizoen 2021 vooral gekeken naar waar het nog gewicht kon besparen. “We hebben alle koelsystemen op de auto opnieuw uitgebalanceerd en hebben alles geoptimaliseerd wat we konden”, vertelt Roberts. “Het was anders dan andere jaren, omdat we deze auto al door en door kennen. We hebben er vorig jaar immers zeventien races mee gereden, dus we hebben er grote hoeveelheden data over. Het stelde de engineers in staat om nog dieper op de zaken in te gaan, waar je anders niet altijd de mogelijkheid voor hebt.” Roberts is blij met het resultaat. “We behoorlijk wat gewicht bespaard. Het ding is ook makkelijker te bouwen en hopelijk is het betrouwbaarder, dat was in elk geval de insteek. En al die kleine dingen die je normaal gesproken niet meer recht zou zetten, hebben we nu wel kunnen aanpakken.” Het doel van Williams voor 2021 is duidelijk. Roberts: “Meer performance vinden, betrouwbaarder worden en ons een weg naar voren banen.”