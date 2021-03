App voor presentatie Williams gehackt, onthulling FW43B aangepast

De nieuwe wagen zou door middel van de app 3D in de eigen woonkamer te zien zijn, maar Williams maakte een uur voor de oorspronkelijke lancering bekend dat het feest niet kan doorgaan. "Williams Racing had de wagen voor 2021, de FW43B, via een augmented reality-app willen presenteren. Helaas is de app voor de lancering gehackt waardoor de presentatie op deze manier niet uitgevoerd kan worden. We hebben de app uit de Apple App Store en de Android Google Play-store verwijderd."

Williams doet in de verklaring geen uitspraken over wie er achter het hacken van de app zit. Wel heeft het team bekendgemaakt dat er volgens planning om 15.00 uur Nederlandse tijd een persbericht verstuurd wordt met foto's van de nieuwe wagen. "We keken er ontzettend naar uit om deze ervaring met onze fans te delen, zeker in deze moeilijke tijd waarin het niet mogelijk is om een echt evenement te organiseren. We kunnen alleen onze excuses aanbieden voor dit ongemak."

Eerder op de dag lekte er ook al fotomateriaal van de nieuwe FW43B uit.