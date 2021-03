Alfa Romeo-teambaas Vasseur besmet met corona en mist F1-test

Alfa Romeo bracht op donderdagavond een statement naar buiten waarin staat dat Vasseur niet bij de driedaagse test op het Bahrain International Circuit aanwezig kan zijn als gevolg van een positieve coronatest. De teambaas was op dat moment nog in Frankrijk en is vervolgens meteen thuis in zelfisolatie gegaan.

Een tweede PCR-test, die twee dagen later werd afgenomen, kwam negatief terug. En alhoewel Vasseur geen symptomen vertoont en verder in goede gezondheid lijkt te verkeren, is uit voorzorg - en in lijn met de Franse coronaregelgeving - besloten om Vasseur niet af te laten reizen naar Bahrein. Vasseur blijft de komende zeven dagen vanuit huis werken, zoals door de lokale autoriteiten wordt voorgeschreven.

Volgens de Zwitserse renstal zal Vasseur ‘volledig operationeel’ en voortdurend in contact met de garage staan gedurende de test, die vrijdag begint en tot en met zondag duurt. Het team verwacht dan ook dat zijn afwezigheid geen enkele impact zal hebben op het verdere verloop van de test. Ook gaan alle geplande PR-activiteiten gewoon door, met behulp van de technische hulpmiddelen waar in deze tijden van corona wel vaker naar moet worden gegrepen. Het team acht het daarom niet nodig om een plaatsvervangend teambaas aan te wijzen.

Vasseur is niet de eerste teambaas die positief test op COVID-19. Simon Roberts van Williams overkwam vorig jaar hetzelfde.