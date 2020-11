Williams-teambaas Roberts niet bij Turkse GP na positieve coronatest

Afgelopen weekend werd al duidelijk gemaakt dat er bij Williams meerdere positieve coronatests zijn afgenomen. Uit privacyoverwegingen werd toen nog niet vermeld om welke teamleden het ging. Met de Formule 1-rentree van Turkije in zicht, is echter duidelijk geworden dat Roberts één van de teamleden met een positieve coronatest blijkt te zijn.

In een verklaring van het team valt te lezen: "Simon kreeg afgelopen maandag nog wel een negatieve testuitslag terug, na een gebruikelijke COVID-testronde van het team. Maar omdat hij milde symptomen hield, heeft hij vanochtend een nieuwe test ondergaan. De uitslag daarvan is positief gebleken." Roberts zal zich om die reden dan ook niet bij het team voegen voor de Turkse GP op het circuit van Istanbul Park.

"Simon Roberts voelt zich verder goed, maar zal zich volledig in lijn met de coronarichtlijnen van het Verenigd Koninkrijk tien dagen in zelfisolatie houden. Hij zal het team vanaf afstand wel zoveel mogelijk proberen te ondersteunen", zo vervolgt de formatie uit Grove in een statement. "Zijn taken als teambaas worden op het circuit overgenomen door Dave Redding, onze teammanager, en Adam Carter, de chief vehicle design." Williams benadrukt dat Roberts niet direct in contact is geweest met overige teamleden, waardoor de deelname van het Williams-team aan de Turkse GP vooralsnog niet in het geding komt.

Roberts werd begin september naar voren geschoven door de nieuwe eigenaren van Williams, de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Hij volgde in die hoedanigheid de vertrokken waarnemend teambaas Claire Williams op. Roberts is tot dusver de enige Formule 1-teambaas die een positieve coronatest heeft afgelegd. In een eerder stadium werden de coureurs van Racing Point al getroffen. Zo moest Sergio Perez beide races op Silverstone laten schieten en bleek teamgenoot Lance Stroll na afzegging voor de race in Duitsland eveneens corona te hebben.

