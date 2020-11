Wolff vroeg Senna-opponent Prost om advies over rivaliteit coureurs

Wolff was net bij Mercedes als teambaas begonnen en wilde van de viervoudig wereldkampioen uit Frankrijk weten hoe hij zijn strijd met Senna had beleefd. De Oostenrijker hoopte lessen te leren en zo te voorkomen dat zijn eigen coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar in de haren zouden vliegen. “We zijn altijd zeer open naar elkaar geweest”, aldus Wolff. “Ik herinner me een discussie met Alain Prost, aan het begin van mijn carrière bij Mercedes. Ik vroeg hem wat is er mis was gegaan tussen hem en Senna. Hij antwoordde dat ze soms niet wisten of ze de steun van het team hadden of niet. Er was altijd politiek bij betrokken.”

Grand Prix van Japan 1989

Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht tussen Prost en Senna. Sterker nog, de Braziliaan werd in 1988 op voorspraak van de Fransman naar McLaren gehaald. Halverwege het seizoen begin het wantrouwen echter toe te nemen en uiteindelijk bereikte de rivaliteit z'n dieptepunt met de veelbesproken crash tijdens de Grand Prix van Japan van 1989, waarbij de leidende Prost de deur voor Senna dichtgooide. De Fransman kon zelf niet verder, maar Senna wel en dus leek hij af te stevenen op de titel, maar na afloop van de race werd de Braziliaan gediskwalificeerd en het kampioenschap alsnog in het voordeel van de Fransman beslist.

Het definitieve einde van de relatie tussen Prost en Senna

Wolff bezwoer dat het bij zijn team nooit die kant op mocht gaan en besloot vanaf dag één open kaart te spelen met zijn coureurs en zich niet te laten verleiden tot politieke spelletjes. “Naar buiten toe kunnen we politiek zijn, maar intern doen we dat nooit. Ik zou het nooit toestaan. Transparantie, eerlijk zijn tegenover elkaar, de schuld geven aan het probleem en niet aan de persoon. Dat zijn waarden die voor ons van het grootste belang zijn.”

De les van Prost kwam Wolff een paar jaar later aardig te pas toen de relatie tussen Rosberg en Hamilton dreigde te ontsporen. Aanvankelijk waren de twee coureurs goede vrienden van elkaar, maar gedurende hun gezamenlijke periode bij Mercedes verslechterde de relatie. Uiteindelijk kwam het nooit tot een echt grote clash tussen beide coureurs. Wel besloot Wolff na het vertrek van Rosberg aan het einde van 2016 om met Valtteri Bottas te kiezen voor een coureur die achter Hamilton duidelijk tweede viool kon spelen.