De afgelopen jaren is Max Verstappen de grote man in de Formule 1. De Nederlander is sinds 2021 de heerser in de koningsklasse van de autosport en heeft ook dit seizoen uitstekende papieren voor het prolongeren van zijn titel. Alain Prost erkent dat de Red Bull-coureur heel sterk is, maar stelt tegelijkertijd dat de kampioenschappen van Verstappen makkelijker behaald werden dan de zijne. "Ik was met Ayrton [Senna] twee jaar als teamgenoten in gevecht. Die strijd ging ook daarna nog door. Vandaag de dag zijn de teams anders ingericht. Er is een echte eerste en een echte tweede coureur", laat Prost weten in gesprek met Sports Illustrated.

Dat de grotere teams deze keuze maken om voor een duidelijke eerste en tweede coureur te gaan, is volgens Prost wel te begrijpen. "Het is veel georganiseerder en ze weten dat de winstkansen groter zijn als ze een eerste, favoriete coureur hebben. Daar concentreren ze zich op", zegt Le Professeur. "Dat vind ik wel jammer."

Hopen op Ferrari

Prost ziet ook dat de concurrentie van andere teams nu een stuk minder groot is. "De waarde van een kampioenschap is voor mij groter als je met twee of drie andere constructeurs in gevecht bent", stelt de meervoudig wereldkampioen, die daarmee niet zegt dat Verstappen een mindere coureur is. "Het is altijd wel een andere situatie. Nu is Max Verstappen een van de betere coureurs, misschien wel de beste. Dat moet je accepteren. Sommige mensen denken dat hij de beste auto heeft, maar dat vind ik jammer. Ik denk dat hij zijn aandeel in het succes heeft."

Sinds de start van 2023 heeft naast Red Bull Racing alleen Ferrari een overwinning geboekt. Prost hoopt dat dat team de lijn door kan trekken en op termijn Red Bull kan verslaan. "Ferrari is een grote naam in de sport. Als ze straks weer kunnen winnen - en zeker met iemand als Lewis Hamilton - dan gaat dat iets heel groots voor de sport zijn. Ook social media zal daar op reageren", aldus de 69-jarige ex-coureur.