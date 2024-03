Prost: "Verstappen net zo gemotiveerd voor vierde F1-titel als bij derde titel"

De afgelopen drie jaar ging Max Verstappen er met de titel vandoor en de indruk die hij in de openingsrace in Bahrein achterliet, maakte duidelijk dat ook dit jaar alleen de titel telt. Hij domineerde en won met een voorsprong van 22 seconden op teamgenoot Sergio Pérez. Het seizoen telt nog 23 races dus het is nog te vroeg voor conclusies, maar het zou zomaar kunnen dat Verstappen dit jaar naast Sebastian Vettel en Alain Prost komt te staan met vier wereldtitels. Prost weet uit ervaring dat een coureur na het behalen van zijn eerste F1-titel anders gaat denken.

"Als je eenmaal je eerste titel hebt gewonnen, verandert de filosofie", zegt Prost in gesprek met ServusTV. "Je hebt een groot doel bereikt in je carrière, nu heb je een nieuw doel nodig. Dat is vooral belangrijk in een situatie zoals die van Max Verstappen. Hij heeft nu drie titels en heeft zoveel races gewonnen in 2023. Je moet jezelf constant kunnen motiveren", legt de Fransman de grootste uitdagingen voor de Nederlander uit. "Bij Max zie ik op dat vlak geen problemen. De manier waarop hij zijn leven leidt, zijn houding, zijn karakter: hij oogt altijd fris en hongerig naar succes."

Dat is volgens Prost niet zo vanzelfsprekend, ook omdat de verwachtingen van buitenaf veranderen door dat succes. "Als je zo succesvol bent, verwachten sommige mensen dat je weer succesvol zult zijn", licht Prost toe. "Anderen wachten misschien tot je op je plaat gaat, omdat ze andere coureurs willen zien winnen of omdat ze hongerig zijn naar iets nieuws. Ik denk dat Max zich heel bewust is van zijn situatie. Ik zie een Verstappen die net zo gemotiveerd is op weg naar zijn vierde titel als die een jaar geleden was op weg naar zijn derde."

Van het huidige veld van twintig coureurs wijst Prost Verstappen als eerste aan als hem gevraagd wordt in welke coureurs hij het karakter van een kampioen ziet. "Max staat voorop, niet alleen vanwege zijn uitmuntende talent waarmee hij meer uit de auto haalt dan zijn teamgenoten en niet alleen vanwege zijn geweldige wagenbeheersing. Het gaat ook om karakter en mentale instelling. Sommige van de andere jonge coureurs hebben een fantastische snelheid laten zien, zoals Charles Leclerc, Lando Norris en Oscar Piastri. Charles heeft al races gewonnen en Lando en Oscar hebben het ongetwijfeld in zich. Maar het is één ding om te winnen en iets heel anders om een heel seizoen constant op het hoogste niveau te rijden en voor een titel te kunnen strijden. Zelfs voor mij is het vandaag onmogelijk om te zeggen hoe zij met die druk om zouden gaan als ze in deze situatie zaten."