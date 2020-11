Interview: F1 Zandvoort mikt volledig op 'vol huis' met nieuwe datum

In 2020 had de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 al moeten plaatsvinden, maar COVID-19 besloot anders. Juist doordat Zandvoort de F1-rentree met publiek wil vieren - en dat financieel eigenlijk ook moet - is er gekozen voor uitstel. Om exact dezelfde reden is dat ook gedaan binnen het kalenderjaar 2021. De beoogde plek van mei is ingeruild voor een datum met wat meer speelruimte: 3-5 september.

Alles gericht op plan A: Nederlandse GP met volle tribunes

"Wij zijn heel blij met deze nieuwe datum. Vooral omdat wij graag een vol huis willen hebben. De kans daarop is groter door de race later in het jaar te houden", zegt Van Overdijk in gesprek met Motorsport.com Nederland. Maar hoe reëel is het om in september ruim honderdduizend mensen per dag toe te laten op een circuit? Van Overdijk houdt zich daarvoor vast aan de actualiteit. "Zeker nu meerdere ontwikkelingen voorzichtig de goede kant op lijken te gaan ja. Ook met het nieuws dat Pfizer eergisteren naar buiten bracht, dat de ontwikkeling van een vaccin er best goed uitziet", zo vervolgt de Brabantse circuitdirecteur.

"We gaan ervan uit dat de wereld in september weer een stukje beter is dan nu. Plannen die we voor 2020 hadden staan, willen we graag uitrollen. Daar zijn we volledig op gericht." Maar als de praktijk weerbarstiger blijkt, wordt de Nederlandse Grand Prix dan weer uitgesteld of denkt men aan een plan B? "Dat doe je in het achterhoofd natuurlijk wel, maar daar ligt onze focus niet op. Kijk: je kunt wel allerlei scenario’s bedenken voor ‘wat als’, maar dat is nu niet aan de orde. Onze voorbereidingen zijn erop gericht om alles met een vol huis te doen. Mochten er in de wereld dingen veranderen, dan passen we ons op dat moment wel weer aan."

Terug naar de nieuwe datum in september. Heeft men daar hard voor moeten onderhandelen met het Formula One Management? "Natuurlijk heb je daar meerdere gesprekken over met elkaar. Maar daarin werd al vrij snel duidelijk dat zowel wij als ook FOM zoveel mogelijk fans op de tribunes willen. Zij hebben het enthousiasme in Nederland namelijk ook zien groeien tot enorme proporties. Alle ideeën die wij hebben om niet alleen een F1-race maar juist een ultiem racefestival te organiseren, zien zij als een showcase voor andere landen. Dus ja je moet daar over discussiëren en ja je moet daar over onderhandelen, maar zij zagen de meerwaarde van een verplaatsing naar september ook wel in, in ieder geval voor 2021."

'Spa kan juist profiteren van onze verplaatsing naar september'

Dat laatste markeert een belangrijk punt. Want geldt de verschuiving alleen voor volgend jaar of wordt de nieuwe datum een blijvertje? "Uiteindelijk hebben wij altijd geroepen dat we voor minimaal drie jaar in mei op de kalender zouden staan. Maar zoals we dit jaar hebben gezien, kunnen zich omstandigheden voordoen waarin FOM anders besluit. Dat blijft koffiedikkijken. Als september nou ineens een fantastisch festival oplevert, dan gaat FOM daar misschien wel over nadenken. Maar voorlopig gaat het alleen om de editie van 2021."

In 2021 maakt Zandvoort deel uit van een 'triple header' met Spa-Francorchamps en Monza. De Nederlandse Grand Prix wordt een week na die van België verreden. Geeft dat scheve gezichten aangezien beide races uit hetzelfde vijvertje met fans vissen? "Nee. We hebben juist een goede relatie met Spa en spreken elkaar regelmatig. Natuurlijk praat je dan ook over dit soort dingen. Maar in Spa weet men dat wij op een paar hospitality-acties na uitverkocht waren voor dit jaar. In dat kader maakt het voor Spa helemaal niks uit." Van Overdijk ziet juist een voordeel. "Je kunt zeggen: als het enthousiasme in Nederland nog verder aanwakkert en als Max het seizoen goed start, dan hebben wij op zondag geen plek meer voor veel extra Nederlanders. Maar die mensen kunnen wel naar Spa. Volgens mij kan Spa het positief bekijken en doen ze dat ook."

Programma: Geen F2, wel 'eigen spektakel' en koppeling met Historic Grand Prix

Tot slot nog een blik op het programma. Dinsdag werd bekend dat van de opstapklassen enkel de Formule 3 naar Nederland komt. "Of het vervallen van de Formule 2 jammer is? Nou, dat is in zoverre jammer dat er een stukje content wegvalt. Maar de Porsche Supercup komt wel, dat is voor onze sponsor Pon natuurlijk belangrijk. Jammer dat de Formule 2 er niet is, maar dat geeft wel extra opties om te bedenken wat we aan het programma kunnen toevoegen. Daar hebben we al spectaculaire ideeën voor en die gesprekken starten we nu ook op met FOM."

Uit eerdere gesprekken met FOM is al gebleken dat een tweedaags raceweekend - waar de Formule 1 in Imola mee heeft geëxperimenteerd - geen optie is voor Zandvoort. "FOM weet precies hoe ons verhaal in elkaar steekt. Zandvoort zal dan ook een driedaags racefestival blijven, precies zoals gepland. Er is hier veel animo voor die vrijdag, Jumbo heeft die dag zelfs al omarmd als familiedag. FOM is hartstikke geïnteresseerd in hoe wij zo’n vrijdag ingevuld krijgen, daar kunnen andere circuits ook weer hun voordeel mee doen voor de komende jaren."

Kan de Historic Grand Prix daar ook nog een rol in spelen? Dat evenement vindt normaliter in het eerste weekend van september plaats, maar moet uitwijken naar medio juli. "Ik vind dat een hartstikke leuk idee en misschien is dat inderdaad wel iets om naar te kijken, om daar tijdens de Dutch GP ook iets mee te doen", beaamt Van Overdijk. "Er komt sowieso een koppeling tussen de Dutch Grand Prix en de Historic Grand Prix." In die zin komen heden en verleden mooi bij elkaar. Dat geldt trouwens ook voor de nieuwe datum: in het gebruikelijke weekend van de Historic Grand Prix wordt in 2021 weer echte F1-historie geschreven in Zandvoort. "Sterker nog: als je teruggaat in het verleden en bekijkt in welke periode deze GP in de jaren tachtig werd verreden, dan was dat vaak eind augustus. De eerste Dutch Grand Prix in 36 jaar zit zo heel dicht bij de datum waarop de laatste Grand Prix in Zandvoort werd verreden. De cirkel wordt zo heel mooi rond."

VIDEO: Max Verstappen in actie bij de heropening van Circuit Zandvoort