Verstappen over Istanbul Park: "Goed circuit om in te halen"

Uiteraard heeft Verstappen voor hij naar Turkije afreisde de baan al wel enigszins leren kennen op de simulator en aan de hand daarvan is hij positief. “Het is zeker een snelle baan, ik denk dat het een goed circuit is om in te halen. Er zijn zoveel rechte stukken en de bochten zijn vrij breed, dus je kunt er aardig wat verschillende lijnen rijden en dat maakt het altijd interessant is. Ik hoop alleen niet dat ik veel hoef in te halen.”

Het idee om net als eerder dit seizoen op Imola, Mugello, Portimao en de Nürburgring opnieuw op een onbekend circuit te rijden, spreekt Verstappen wel aan. “Ze maken het seizoen een stuk spannender. Het is een locatie waar ik nog nooit eerder ben geweest en ik weet ook niet zeker hoeveel van de andere coureurs er hebben geracet. Maar ik denk niet dat de coureurs die er al eerder zijn geweest, daar een enorm voordeel bij hebben.”

Verstappen staat derde in het klassement, 35 punten achter de nummer twee Valtteri Bottas en 120 punten achter Lewis Hamilton. Met nog vier races te gaan kan hij dus geen kampioen meer worden, zijn focus zal dan ook gericht zijn op dagsuccessen. En waar beter te beginnen dan in Turkije, waar Vettel negen jaar geleden in de RB7 de laatste Turkse GP won en Red Bull komende zondag z’n 300ste Grand Prix Formule 1 rijdt. “Het is een geweldige mijlpaal voor het team en wat het helemaal cool maakt, is dat mijn front end monteur Ole [Shack] en strategist William [Courtenay] vanaf het begin bij het team zijn geweest. Ook kan ik nauwelijks geloven dat Ole en Christian [Horner] nog nooit een raceweekend hebben gemist.”

Gevraagd waar Verstappen het meeste naar uitkijkt in Istanboel is echter het eten. “Ik heb erg veel zin om het lokale eten te proberen, ik heb gehoord dat de kebabs hier vrij goed zijn.”