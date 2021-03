Williams toont auto met opvallende livery voor F1-seizoen 2021

De onthulling verliep niet zoals gehoopt. De presentatie zou gebeuren via een speciale app, die de fans in de gelegenheid moest stellen om de nieuwe Williams in 3D te bewonderen. Maar nadat eerder op vrijdag al de eerste beelden van de FW43B op internet waren opgedoken, maakte Williams een uur voor het moment suprême bekend dat de app was gehackt waardoor het hele feest niet door kon gaan. “We waren van plan om de FW43B later vandaag in een augmented reality-app te onthullen. Helaas is dit niet langer mogelijk omdat de app voor de launch is gehackt”, deelde het team mee. Ook liet Williams weten dat de app is teruggetrokken uit de Apple App Store en Google Play Store. “We keken er erg naar uit om deze ervaring met onze fans te delen en we kunnen alleen maar onze excuses aanbieden voor het feit dat dit niet mogelijk was.”

In plaats van de FW43B in een virtuele omgeving te presenteren, werden simpelweg afbeeldingen van de auto via vrijgegeven. De wagen heeft zoals gezegd een fors andere livery gekregen. De voorzijde van de auto is overwegend wit, de achterkant donkerblauw met lichtblauwe strepen die diagonaal over de motorkap lopen. Naar eigen is de nieuwe livery geïnspireerd op hoe de Williams-auto's er in de jaren tachtig en negentig uitzagen, toen het team bijzonder succesvol was in de koningsklasse van de autosport.

Met de FW43B hoopt het Britse team komend seizoen verder te kunnen borduren op de stijgende lijn die vorig jaar is ingezet. De renstal uit Grove finishte het seizoen 2020 dan wel zonder punten, de wagen presteerde met name in de kwalificatie beduidend beter dan voorgaande jaren. Zo wist Mercedes-talent George Russell liefst negen keer Q2 te bereiken namens Williams. De Brit, die aan de vooravond staat van zijn derde en contractueel gezien laatste jaar bij Williams, vormt in 2021 opnieuw een rijderspaar met Nicholas Latifi. De Canadees begint op zijn beurt aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, na vorig jaar in coronasetting zijn debuut te hebben gemaakt. Echt opvallen heeft Latifi nog niet gedaan in de Formule 1. Drie elfde plaatsen zijn vooralsnog zijn beste resultaat.

2021 wordt het eerste volledige seizoen van Williams onder de nieuwe eigenaar Dorilton Capital. De Amerikaanse investeringsmaatschappij nam het team vorig jaar over van de Williams-familie. Dorilton nam na de koop geen radicale beslissingen en besloot de organisatie eerst in alle rust door te lichten. Dat Dorilton ambitie heeft, werd afgelopen winter echter wel duidelijk. Het team stelde Jost Capito (Volkswagen, McLaren, Porsche, Sauber, Ford) aan als nieuwe CEO, ging een uitgebreidere technische samenwerking met Mercedes aan voor 2022 (behalve motoren levert de Duitse fabrikant vanaf volgend jaar ook versnellingsbakken en hydraulische componenten aan Williams) en nam voormalig wereldkampioen Jenson Button in de arm als adviseur.

Na de afgelopen drie jaar de rode lantaarn te hebben gedragen in de Formule 1, wil Williams in 2021 dus afscheid nemen van de laatste plaats in het kampioenschap. Williams zal hierom gedurende het eerste deel van het seizoen door blijven werken aan de ontwikkeling van de FW43B, die op 17 februari overigens al een shakedown heeft gekregen op Silverstone. Dit in tegenstelling tot een team als Haas, dat nu al de focus volledig naar de compleet nieuwe Formule 1-auto voor 2022 heeft verlegd. “We hebben in het eerste deel van het jaar zeker tijd, mensen en mogelijkheden wat betreft de windtunnel en CFD om de auto van 2021 te ontwikkelen, en dat gaan we ook doen”, verzekerde Simon Roberts, die inmiddels is benoemd tot vaste teambaas bij Williams, eerder. “Er komt een kantelpunt, maar ik weet nog niet wanneer dat is. Het wordt in ieder geval niet augustus, dan zijn we al honderd procent bezig met de ontwikkeling van de auto voor 2022. Tegelijkertijd is het ook niet eind januari. Ergens in de tussenliggende periode gaan we de bakens verzetten."

Ook offline alles lezen over het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven. Behalve alle informatie over het op handen zijnde wereldkampioenschap vind je hierin ook exclusieve interviews en interessante achtergrondverhalen over het succes van Lewis Hamilton, de titelambities van Max Verstappen, de terugkeer van Fernando Alonso, de entree van Mick Schumacher en dominantie in de Formule 1 door de jaren heen.