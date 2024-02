Deze coureurs werden F1-wereldkampioen met Ferrari

Het is iets waar Formule 1-fans zich een jaar lang op kunnen verheugen: de samenwerking tussen Lewis Hamilton en Ferrari. De Brit is zeker niet de eerste wereldkampioen die verkast naar het team uit Maranello. We hebben alle coureurs op een rijtje gezet die al wereldkampioenen waren voordat ze in dienst traden bij de Scuderia.

F1-wereldkampioenen die voor Ferrari hebben gereden

Giuseppe Farina

Juan Manuel Fangio

Alain Prost

Michael Schumacher

Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Giuseppe Farina is de eerste Formule 1-wereldkampioen. Hij was de beste in 1950, het eerste jaar van het officiële WK. Hij pakte de titel in dienst van Alfa Romeo. Twee jaar later, in 1952, stapte hij over naar Ferrari. Dat jaar eindigde hij als vicekampioen. Hij kwam in de jaren daarna niet meer in de buurt van de wereldtitel en vertrok halfweg 1955.

Juan Manuel Fangio heeft het record van meeste wereldtitels met verschillende teams in handen. Hij won in 1951 zijn eerste kampioenschap met Alfa Romeo. Nadat hij in 1954 en 1955 met respectievelijk Maserati en Mercedes tot wereldkampioen was gekroond, verkaste hij in 1956 naar Ferrari. Dat bleek zijn enige jaar in Maranello, maar hij pakte wel de hoofdprijs. In 1957 keerde Fangio terug naar Maserati, om daar zijn vijfde titel te pakken.

Alain Prost werd met McLaren in 1985, 1986 en 1989 wereldkampioen, maar na zijn interne strijd met Ayrton Senna verliet hij het Britse team en stapte in 1990 over naar Ferrari. In het eerste jaar van de samenwerking eindigde de Fransman als vicekampioen. In 1991 was de Ferrari niet competitief (Prost noemde zijn wagen geregeld ‘de truck’). Dat had een flinke impact op de relatie, waarna Prost na twee seizoenen vertrok uit Maranello.

Michael Schumacher werd in 1994 en 1995 in dienst van Benetton F1-kampioen. Ferrari legde de Duitser vast voor 1996. Na een aantal jaren dichtbij te zijn geweest, begon in 2000 een historische periode met vijf opeenvolgende titels. Hij eindigde eind 2006 zijn loopbaan in dienst van Ferrari, maar keerde in 2010 terug op de Formule 1-grid bij Mercedes.

Fernando Alonso werd in 2005 en 2006 met Renault gekroond tot wereldkampioen. McLaren legde hem vast voor 2007, maar dat liep uit op een drama. De Spanjaard keerde terug naar Renault, om in 2010 de overstap te maken naar Ferrari. De samenwerking begon zeer goed met de tweede plaats in de eindrangschikking in het eerste jaar. Dat kunstje werd in 2012 herhaald. Na moeizame seizoenen 2013 en 2014 keerde Alonso terug naar McLaren.

Sebastian Vettel werd met Red Bull tussen 2010 en 2013 viermaal op rij wereldkampioen. Na deze successen, en het matige jaar 2014, verkaste hij naar Maranello. Daar bleef hij tot 2020. De beste resultaten waren de tweede plaats in de eindstand in 2017 en 2018. Ook hij slaagde er niet in zijn droom werkelijkheid te laten worden door in het scharlakenrood de titel te pakken.

Coureurs die F1-wereldkampioen werden met Ferrari

Alberto Ascari

Mike Hawthorn

Phill Hill

Niki Lauda

John Surtees

Jody Scheckter

Kimi Raikkonen

Alberto Ascari was een van de Ferrari-coureurs in het eerste seizoen van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950. Hij werd de eerste wereldkampioen met Ferrari in 1952. Ook het jaar erna pakte hij de hoofdprijs. Hij vertrok halfweg 1954 uit Maranello.

Mike Hawthorn reed in 1952, 1953 en 1954 voor Ferrari. Buiten enkele zeges en de derde plaats in de eindstand in 1954 kwam hij niet. De Brit ging zijn heil elders zoeken, maar dat leverde hem ook niet het gewenste succes op. In 1957 keerde hij terug naar Maranello, om in 1958 de wereldtitel op te eisen.

Phil Hill maakte eind jaren 50 zijn opwachting in de Formule 1. Na een vierde en vijfde plaats in 1959 en 1960 veroverde de Amerikaan in 1961 zijn eerste en enige Formule 1-wereldtitel. Met zijn puntentotaal leverde hij bovendien een significante bijdrage aan de eerste constructeurstitel voor Ferrari.

De tweede constructeurstitel van Ferrari volgde in 1964, toen John Surtees de wereldtitel pakte. De Brit reed in de eerste drie jaren van zijn F1-loopbaan voor drie verschillende teams, maar boekte zijn grootste successen in Italiaanse dienst. Hij verkaste in 1963 naar Ferrari en won de titel het jaar erna. Halfweg 1966 vertrok hij.

Niki Lauda stapte in zijn vierde seizoen in de Formule 1 in bij Ferrari. Een jaar later, in 1975, won hij de wereldtitel. Twee jaar later werd hij wederom kampioen in dienst van de Scuderia, al vertrok hij eind dat jaar naar Brabham. In 1982 won hij bij McLaren zijn laatste F1-titel.

Na twee jaar bij McLaren, drie bij Tyrrell en twee bij Wolff, arriveerde Jody Scheckter in 1979 bij Ferrari. In zijn eerste jaar met de Scuderia werd hij direct wereldkampioen. Het jaar erna eindigde hij na een dramatisch seizoen als negentiende en besloot direct zijn helm aan de wilgen te hangen. Hij was twee decennia lang de laatste wereldkampioen voor Ferrari, totdat Michael Schumacher in 2000 die reeks doorbrak.

Met Michael Schumacher hebben we direct de grootste kampioen uit de Ferrari-historie te pakken. De Duitser kwam in 1996 over van Benetton en was de spil in een dominante periode tussen 2000 en 2004, waarin hij vijf jaar op rij de wereldtitel pakte. Het ene jaar was nog overtuigender dan het andere. Na elf jaar in dienst van Ferrari kondigde Schumacher in 2006 zijn afscheid aan, om in 2010 terug te keren voor nog eens drie jaar met Mercedes.

De laatste wereldtitel in Italiaanse dienst staat op naam van Kimi Raikkonen. De Fin won het kampioenschap in 2007, zijn enige F1-titel. Hij kwam over van McLaren en profiteerde optimaal van de strijd bij zijn oude werkgever tussen rookie Lewis Hamilton en tweevoudig kampioen Fernando Alonso. Dat leverde Raikkonen de titel op. De jaren erna zakten zijn prestaties weg. Eind 2009 deed hij de deur in Maranello dicht. In 2014 keerde hij echter weer terug voor een periode van vijf jaar, maar kwam nimmer in de buurt van zijn beste jaren.

Wereldkampioen Kimi Raikkonen, Ferrari F2007

F1-coureurs die kampioen werden na hun vertrek bij Ferrari

Deze categorie is niet zo groot. Mario Andretti was in twee stints actief voor Ferrari – in 1971 en 1972, en vervolgens drie races in 1982. Zijn grootste succes behaalde hij na zijn vertrek uit Maranello, door in 1978 in dienst van Lotus de titel te winnen.

Nigel Mansell reed in 1989 en 1990 in de legendarische rode kleuren, maar stapte vervolgens over naar Williams. Met het Britse team won hij in 1992 de wereldtitel.