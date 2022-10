Officieel: Nyck de Vries volgend jaar in de Formule 1 bij AlphaTauri

Nyck de Vries krijgt eindelijk loon naar werken met een volwaardige kans in de Formule 1. De Friese coureur kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen, maar kon in tegenstelling tot Nicholas Lafiti niet meteen promoveren naar de koningsklasse. De Vries zocht zijn heil in de Formule E en deed dat getuige zijn wereldtitel in het seizoen 2020-2021 zeer verdienstelijk. "Maar goed, de Formule 1 blijft de ultieme droom van iedere jonge coureur en dat geldt ook voor mij", liet De Vries optekenen.

Als reservecoureur van Mercedes mocht hij meermaals een Formule 1-auto aan de tand voelen, al is de echte doorbraak op het F1-podium in het Italiaanse Monza gekomen. De Vries mocht daar bij Williams instappen als vervanger van Alexander Albon en heeft vriend en vijand verbaasd door meteen punten te pakken. Zijn naam is dankzij deze indrukwekkende invalbeurt met stip gestegen op de wensenlijstjes van veel teams. Williams-teambaas Jost Capito wilde De Vries dolgraag in zijn line-up voor 2023 hebben, maar voegde daar meteen aan toe dat de keuze bij de Nederlander lag.

Deze woorden geven de situatie treffend weer. Door het optreden in Monza is De Vries van hopen op überhaupt een kans, naar een luxepositie gegaan met interesse uit verschillende hoeken. Zo mocht hij in Hongarije testen voor Alpine en sprak De Vries in Graz met Red Bull-chef Helmut Marko. De Oostenrijker zag hem als geschikte vervanger voor Pierre Gasly bij AlphaTauri en precies dat is nu werkelijkheid geworden. Marko heeft steevast aangegeven Gasly best een overstap naar Alpine te gunnen, maar alleen als AlphaTauri een geschikte vervanger achter de hand had. De Red Bull-junioren achtte hij er niet klaar voor, waardoor de blik op IndyCar-coureur Colton Herta werd gericht. Toen het verzoek van Red Bull om hem een superlicentie te geven werd afgewezen door de FIA, heeft Marko snel geschakeld en zijn pijlen op De Vries gericht.

Het heeft in Japan tot de officiële bevestiging vanuit AlphaTauri geleid. De Vries mag zich zodoende opmaken voor zijn eerste volwaardige seizoen in de Formule 1. De Vries stapt in als teamgenoot van Yuki Tsunoda, die in 2023 op zijn beurt aan het derde seizoen op het hoogste niveau begint. Met Max Verstappen en De Vries, de zestiende Nederlander in de Formule 1, staan er volgend jaar weer eens twee Nederlandse coureurs op de grid. De laatste keer dat dit voor Monza gebeurde, was tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2006, destijds met Christijan Albers en Robert Doornbos.