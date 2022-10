Pierre Gasly verlaat AlphaTauri en voegt zich in 2023 bij Alpine

Pierre Gasly speelde al enige tijd een belangrijke rol in het silly season van 2023. Door het plotselinge vertrek van Fernando Alonso en de overstap van talent Oscar Piastri naar McLaren kwam Alpine opeens voor een lastig vraagstuk te staan. Diverse rijders werden genoemd bij het Franse fabrieksteam en er werd zelfs een heuse test op de Hungaroring georganiseerd met de auto van 2021, waarmee onder meer Nyck de Vries in actie kwam. De voorkeur van Alpine ging echter meteen uit naar Pierre Gasly, die na de nodige onderhandelingen is losgeweekt bij Red Bull. Voordien was Gasly al driemaal 'officieel' bevestigd door AlphaTauri, maar dat bleek niet in beton gegoten.

Op termijn voor de hoofdprijzen gaan met Alpine

"Ik ben bijzonder blij om de overstap naar Alpine te maken, dit betekent een nieuw hoofdstuk in mijn Formule 1-carrière. Sowieso vind ik het erg bijzonder om voor een team met Franse roots te kunnen rijden", reageert Gasly zelf op zijn transfer. De coureur uit Rouen denkt er ook in sportief opzicht een nieuwe stap te kunnen zetten. "Ik ken Alpine natuurlijk goed dat ik er al enkele jaren mee vecht. Ik weet wat de sterke punten zijn en vind hun vooruitgang erg indrukwekkend."

Tegelijkertijd komt er een einde aan zijn tijd bij Red Bull. Dat merk plaatste Gasly in 2014 in het opleidingsprogramma van de renstal. De Fransman werd tweede in het Formule Renault 3.5-kampioenschap en debuteerde in de GP2. In 2016 greep hij de titel met Prema, waarmee een seizoen in de Japanse Super Formula volgde - volgens Helmut Marko om hem hardheid op te laten doen voor de Formule 1. Zijn grote droom werd in 2017 werkelijkheid, vanaf de Grand Prix van Maleisië verving Gasly Daniil Kvyat bij Toro Rosso.

De promotie naar Red Bull Racing is zoals bekend geen succes geworden naast Max Verstappen, maar Gasly vergeet absoluut niet welke rol het energiedrankenmerk in zijn carrière heeft gespeeld. "Ik wil Red Bull enorm bedanken voor deze reis van negen jaar. Dankzij hen en dankzij hun vertrouwen ben ik überhaupt Formule 1-coureur geworden. Wat we met AlphaTauri hebben bereikt, is ook enorm bijzonder", duidt hij onder meer op de gedenkwaardige zege in Italië 2020 - nadat hij weer was teruggezet naar het zusterteam. "Als ik naar de toekomst kijk, wil ik mijn ervaring graag gebruiken om voor podia te vechten en Alpine om termijn te helpen met de ambitie om voor het kampioenschap te gaan."

Franse trots en opluchting bij Szafnauer

Luca de Meo, CEO van de Renault Group. benadrukt dat het aantrekken van Gasly perfect bij de strategie van Alpine F1 past. "Met veel trots presenteren wij onze volledig Franse line-up voor 2023. Onze roots liggen in Frankrijk en Alpine is 'geboren' in Normandië, dus Gasly past daar perfect bij." Tot slot is de komst van Gasly een behoorlijke opluchting voor teambaas Otmar Szafnauer, die Alonso en Piastri door zijn vingers zag glippen en daar zelf niet geweldig uit kwam. "Gasly heeft zichzelf al bewezen in de Formule 1 en ik denk oprecht dat zijn komst perfect laat zien hoe ambitieus we zijn. Ik denk dat Pierre en Esteban onze doelen kunnen behalen en daarnaast wil ik Red Bull bedanken voor het feit dat ze Pierre deze stap gunnen."