Nyck de Vries: "Ben Red Bull dankbaar, dit is altijd mijn droom geweest"

Nyck de Vries mikt al lange tijd op een zitje in de koningsklasse van de autosport, maar die zoektocht is na het geslaagde Formule 1-debuut in Monza in een stroomversnelling gekomen. De Nederlander baarde opzien in de paddock met een snaarstrak optreden zonder noemenswaardige voorbereidingstijd. Na de race waren vrienden en vijanden het er wel over eens dat het debuut van De Vries een vervolg moest krijgen. Inmiddels is duidelijk dat het daadwerkelijk zover komt. Williams was geïnteresseerd in zijn diensten, maar de keuze is uiteindelijk op AlphaTauri gevallen.

"Ik ben extreem blij dat ik volgend jaar voor AlphaTauri mag rijden", laat De Vries in een eerste reactie weten. "Ik wil zowel Red Bull als ook het team enorm bedanken voor het feit dat ze mij een kans geven in de Formule 1. Na mijn titel in de Formule 2 heb ik een iets andere route afgelegd, maar mijn droom is altijd het halen van de Formule 1 geweest. Ik ben echt zeer dankbaar dat het nu alsnog is gelukt."

Daarnaast is De Vries van mening dat hij ook wel meteen goed is voorbereid op het avontuur. "Dit jaar heb ik al veel ervaring op kunnen doen in de nieuwe 2022-auto's en dat zou mij in een goede positie moeten brengen voor volgend jaar. Ik hoop in ieder geval dat het mij helpt bij de voorbereiding op wat nu op me af gaat komen. Ik vind het trouwens ook mooi dat ik bij een Italiaans team in kan stappen. De meeste van mijn karting-jaren heb ik in Italië doorgebracht, waardoor ik me daar enorm thuis voel. AlphaTauri geeft je als team ook een soort van familiegevoel, waardoor ik niet kan wachten om iedereen te ontmoeten en de relaties op te bouwen richting volgend seizoen."