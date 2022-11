“Red Bull Racing bevestigt de thuiskomst van Daniel Ricciardo bij het team als derde rijder voor 2023”, leest het statement van de kampioensformatie. “Met een bulk aan ervaring zal Daniel een rol spelen in het test- en simwerk, bovendien zal hij commerciële activiteiten voor zijn rekening nemen.” Het nieuws werd afgelopen weekend al verklapt door Red Bull-topman Helmut Marko. Hij moest er niet veel later echter op terugkomen met een claim dat de deal nog niet rond was. Woensdag was het dus alsnog zover.

“De brede glimlach zegt alles, ik vind het fantastisch om weer thuis te zijn bij Red Bull Racing als derde coureur in 2023”, zegt Ricciardo. “Ik heb prachtige herinneringen aan mijn tijd bij dit team, het warme welkom terug van Christian [Horner], Dr. Marko en het volledige team waardeer ik enorm. Voor mij persoonlijk is het prachtig dat ik een bijdrage kan leveren aan het beste team in de Formule 1, het geeft mij tegelijkertijd de kans om de batterij op te laden en de focus weer te vinden. Ik kan niet wachten om het team te helpen met simwerk, testsessies en commerciële activiteiten.”

De vorige stint van Ricciardo in dienst van Red Bull Racing was behoorlijk succesvol. In totaal verzamelde hij in de periode 2014-2018 maar liefst 29 keer zilverwerk, waarvan 7 overwinningen. In 2014 en 2016 eindigde hij op de derde plek in het kampioenschap. Gedurende het seizoen 2018 werd duidelijk dat Ricciardo op zoek was naar een nieuwe uitdaging, ook omdat hij niet de onomstreden kopman was bij Red Bull. De coureur verkaste naar Renault. Daar was hij twee jaar actief voor hij overstapte naar McLaren. In Britse dienst werkte hij dit jaar zijn slechtste seizoen sinds 2013 af. Hij werd elfde in het kampioenschap. Ricciardo had nog tot het eind van 2023 een contract, maar het team besloot in goed overleg om na dit seizoen een punt te zetten achter de samenwerking. Teamgenoot Lando Norris scoorde dit jaar maar liefst 122 punten, Ricciardo kwam niet verder dan 37 punten.

Ricciardo kon voor 2023 de overstap maken naar bijvoorbeeld IndyCar, maar ziet daar vanaf. De man uit Perth heeft zijn zinnen gezet op een F1-comeback in 2024.

Liam Lawson is in 2023 de officiële reserverijder van Red Bull, maar het team heeft ook Dennis Hauger als zodanig op papier staan.