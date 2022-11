Max Verstappen tekende begin dit jaar een nieuwe lucratieve deal bij zijn huidige team Red Bull Racing. Tijdens het seizoen 2022 scoorde hij vervolgens vijftien overwinningen en behaalde daarmee zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Bovendien werd Red Bull voor het eerst sinds 2013 kampioen bij de constructeurs. Qua inkomen heeft Verstappen ook een goed jaar achter de rug. De rijder staat voor het eerst aan de leiding in de ranglijst die Forbes jaarlijks opstelt.

Met het salaris en bonussen bij elkaar opgeteld komt Verstappen in 2022 naar verluidt uit op 60 miljoen dollar (zo’n 58,1 miljoen euro). Met 55 miljoen dollar staat Lewis Hamilton op de tweede plek, maar het is voor het eerst sinds 2013 dat de Brit niet de bestbetaalde F1-coureur is. Het basissalaris van de zevenvoudig wereldkampioen ligt nog altijd riant hoger dan dat van Verstappen (55 miljoen dollar om 40 miljoen dollar), maar Hamilton ontving dit jaar geen bonussen voor zeges of titels. Fernando Alonso staat met een jaarsalaris van 30 miljoen dollar op de derde plek. Sergio Perez (26 miljoen dollar) en Charles Leclerc (23 miljoen dollar) maken de top-vijf compleet.

De commerciële activiteiten van Verstappen buiten het circuit zijn niet meegenomen in de berekeningen van Forbes. Hamilton pakt buiten het circuit nog zo’n 8 miljoen dollar mee met de verschillende deals, voor Verstappen houdt dat op bij zo'n 2 miljoen dollar. De Red Bull-coureur stond dit jaar voor het eerst in de Quote 500, de lijst met de 500 meest vermogende Nederlanders, met een geschat vermogen van 120 miljoen dollar.

Volgens Helmut Marko was die schatting iets te laag, gaf hij met een kwinkslag toe in een recent interview met het AD. “Als wij het geld niet hadden om hem te betalen, dan zou hij dit nog steeds doen”, zei Marko in het dagblad. “Maar hij is het waard, hij rechtvaardigt dat soort bedragen met zijn prestaties. Dus wij betalen het hem.”

