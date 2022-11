De 33-jarige rijder rijdt dit weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor McLaren. De man uit Perth had nog een contract tot en met eind 2023, maar in goed overleg werd besloten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Aanleiding waren de teleurstellende prestaties van de goedlachse rijder. Dit seizoen slaagde hij er pas zeven keer in om punten te scoren met de McLaren. Vorig jaar behaalde hij in de Grand Prix van Italië zijn laatste zege.

De samenwerking tussen Ricciardo en Red Bull komt niet uit het niets. De coureur doorliep zijn opleiding bij het energiedrankenmerk en reed vanaf 2012 voor Toro Rosso in de koningklasse. In 2014 kwam hij naast Sebastian Vettel terecht bij Red Bull, waar hij tot eind 2018 bleef. Daarna koos hij voor een avontuur weg van de Oostenrijkse formatie. Na twee seizoenen bij Alpine en nog eens twee seizoenen bij McLaren komt er dit weekend een eind aan de actieve F1-carrière van Ricciardo.

Helmut Marko heeft de coureur echter een reddingsboei toegeworpen. Ricciardo heeft zich voorgenomen in 2024 terug te keren op de Formule 1-grid. Het komende jaar blijft hij in ieder geval betrokken bij de Formule 1 door als ‘derde rijder’ op te treden voor Red Bull, zo zegt Marko vrijdag in gesprek met Sky Sports Duitsland. “Ricciardo wordt onze derde coureur”, zegt Marko. “We hebben zoveel sponsoren, we moeten showruns en dergelijke doen. Hij is een van de bekendste en handigste rijders voor zo’n rol.”

Red Bull F1 heeft Liam Lawson officieel op de loonlijst staan als reserverijder. Lawson rijdt volgend seizoen ook in het Japanse Super Formula-kampioenschap. Red Bull heeft er derhalve belang bij om extra coureurs te hebben die beschikbaar zijn, mocht Max Verstappen of Sergio Perez niet beschikbaar zijn. Dennis Hauger is in die hoedanigheid ook aan Red Bull verbonden. Ricciardo zal zich in zijn rol vermoedelijk vooral richten op simulatorwerk, demoruns én een functie als ambassadeur.

