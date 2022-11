Horner over aantrekken Ricciardo: “Weet wat nodig is voor succes”

“Daniel Ricciardo komt thuis”, meldde Red Bull Racing woensdagmiddag in een officieel statement. Nadat Helmut Marko het dit weekend al verklapte, is het nu echt duidelijk dat Ricciardo als derde rijder aan de slag gaat voor het team uit Milton Keynes. De coureur was van 2014 tot en met 2018 ook al actief voor de hoofdmacht, maar besloot daarna voor een avontuur buiten het energiedrankenconcern. Dat pakte niet lekker uit. Na twee seizoenen vertrok Ricciardo bij Renault, nog eens twee matige jaren later bij McLaren zit de Australiër zonder Formule 1-zitje. Met (gedeeltelijk) behoud van salaris voor 2023 mocht de coureur op zoek naar een functie elders.

Gelukkig voor Ricciardo is daar Red Bull. Ricciardo keert komend seizoen terug op het oude nest. Hij zal test- en simwerk verrichten en neemt (een deel van) de commerciële activiteiten voor zijn rekening. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar een belangrijke rol kan vervullen in het team. “Het is prachtig dat we Daniel terug mogen verwelkomen in de Red Bull-familie”, zegt Horner, voorman van de regerend kampioen bij de constructeurs. “Het is een enorm talent en heeft een briljant karakter, de hele ploeg is blij dat hij terug is.”

Horner legt uit wat Ricciardo in zijn tweede stint bij het team gaat doen. “In zijn rol als test- en derde rijder geeft Daniel ons de kans om diverse activiteiten in te vullen. Hij zal helpen bij de ontwikkeling van de wagen, hij kan zijn ervaring en kennis gebruiken en weet wat nodig is om succesvol te zijn in F1. We zijn blij dat we weer met Daniel mogen werken en kijken uit naar alles wat hij in 2023 voor het team zal betekenen.”

Ricciardo gaf afgelopen weekend aan de tijd te willen om de batterij terug op te laden. Het betekent dat hij niet alle raceweekenden aanwezig zal zijn. “Als ik 24 races op locatie ben, wil ik op de grid staan”, liet Ricciardo voor de Red Bull-bekendmaking weten. “Ik wil nog steeds betrokken zijn bij de Formule 1, maar persoonlijk heb ik wat tijd nodig om mentaal tot rust te komen. Het is fijn om niet zoveel te hoeven reizen.”