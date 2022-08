Officieel: Daniel Ricciardo en McLaren F1 eind 2022 uit elkaar

Daniel Ricciardo stapte begin 2021 over van Renault - nu Alpine - naar McLaren. De Australiër had aanvankelijk moeite om zijn draai te vinden bij de Britten en werd steevast om de oren gereden door zijn jongere en minder ervaren teamgenoot Lando Norris. Met een driejarige deal op zak kreeg hij wel het volste vertrouwen uit Woking. Zijn hoogtepunt beleefde hij vorig seizoen met een overwinning in de Italiaanse Grand Prix. Daarna is het bergafwaarts gegaan. Ook met de huidige McLaren-auto kan Ricciardo niet uit de voeten. In Monaco sprak CEO Zak Brown al over clausules in het contract met de coureur. Ricciardo liet op zijn beurt weten zijn overeenkomst tot eind 2023 gewoon uit te dienen.

De Formule 1-rel rondom Oscar Piastri veranderde de zaak. Naar verluidt zou zijn landgenoot voor 2023 een deal hebben gesloten met het raceteam, waarmee McLaren probeerde Ricciardo te lozen. Alle contracten moesten wel langs een speciale commissie, die zich over de zaak boog. McLaren en Ricciardo gingen intussen om tafel om het vroegtijdig beëindigen van het contract te bespreken en inmiddels hebben zij daar overeenstemming over bereikt. Dat meldde de Australische coureur woensdag in de aanloop naar de Grand Prix van België, waarna het team dat bevestigde. Na 2022 scheiden de wegen van Ricciardo en McLaren, waarbij de rijder naar verluidt zijn hele salaris voor 2023 meekrijgt én vrij is om voor een andere renstal uit te komen.

Teambaas Andreas Seidl legt uit: “Ik wil Daniel bedanken voor zijn toewijding en bijdragen in de afgelopen twee seizoenen. Ondanks de gedeelde uitdagingen heeft hij altijd vechtlust en positiviteit getoond. Hij heeft het gehele team geholpen een stap te maken. We zullen die memorabele zege in Monza nooit vergeten. Dat was een geweldige boost voor het hele team.”

CEO Zak Brown vult aan: “Daniel was een geweldige aanvulling voor McLaren en het was een genot om met hem samen te werken. Ik wil hem bedanken voor al zijn werk in de voorbije twee seizoenen, zowel op de baan als in de fabriek. Het is geen geheim dat we op meer hadden gehoopt, maar het was een hoogtepunt dat hij als McLaren-coureur op de hoogste trede van het podium stond. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Het is nu de vraag of Ricciardo volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. Hij wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Enstone, maar bij Alpine worden meerdere namen genoemd. De Australiër begon zijn loopbaan halverwege 2011 bij HRT. Daarna reed hij voor Scuderia Toro Rosso, was hij nog teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en switchte in 2019 voor twee jaren naar Renault.

Video: Het vertrek van Ricciardo bij McLaren wordt besproken in een extra F1-update