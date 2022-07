Ricciardo niet van plan om McLaren en F1 te verlaten in 2023

De afgelopen periode zijn er diverse keren vraagtekens gezet achter de toekomst die Daniel Ricciardo heeft bij McLaren. Sinds begin 2021 komt hij in actie voor de in Woking gevestigde renstal, maar zijn prestaties zijn ronduit wisselvallig te noemen. Zo wist de Australiër vorig jaar de Italiaanse Grand Prix te winnen - McLarens eerste F1-zege sinds 2012 - maar vooral dit jaar vallen zijn verrichtingen tegen. Daar waar teamgenoot Lando Norris halverwege het seizoen op 64 punten staat, heeft Ricciardo er slechts 17 verzameld.

In principe heeft Ricciardo een contract bij McLaren dat tot eind 2023 doorloopt, maar CEO Zak Brown gooide onlangs al wat olie op het vuur door te zeggen dat de overeenkomst ontsnappingsmechanismen bevat. Tel daarbij op dat de renstal momenteel een uitgebreid testprogramma met de 2021-auto heeft opgezet voor IndyCar-coureurs Colton Herta, Patricio O'Ward en de deze week aangetrokken Alex Palou, en de toekomst van Ricciardo zit er plots vrij ongewis uit.

Eerder voelde Ricciardo zich al genoodzaakt om te reageren op de uitspraken van Brown. Woensdag heeft de 32-jarige coureur gereageerd op de nieuwe geruchten over zijn toekomst, die hij overigens met vertrouwen tegemoet ziet. "Er zijn veel geruchten over mijn toekomst in de Formule 1, maar ik wil dat jullie het van mij horen", begint hij zijn verklaring op zijn social media-kanalen. "Ik ben tot het eind van volgend jaar toegewijd aan McLaren en ik loop niet weg uit deze sport. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar wie wil dat ook? Ik werk met het team keihard om verbeteringen door te voeren en de auto goed en weer vooraan te krijgen, daar waar die thuishoort. Ik wil dit nog altijd meer dan ooit."

Ricciardo was jarenlang onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull, dat hem half 2011 bij HRT in de Formule 1 liet debuteren. Het jaar daarop begon hij aan zijn eerste van twee seizoenen bij Toro Rosso, om daarna tussen 2014 en 2018 voor Red Bull Racing te rijden. Sinds zijn vertrek bij de Oostenrijkse renstal is het Ricciardo niet gelukt om echt een nieuw thuis te vinden. Zo vertrok hij eind 2020 na twee seizoenen bij Renault, terwijl het avontuur bij McLaren dus nog niet loopt zoals hij en het team hadden gehoopt.