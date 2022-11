Helmut Marko zou vrijdag tegen de Duitse tak van Sky Sports hebben gezegd dat Daniel Ricciardo in 2023 terugkeert naar Red Bull Racing om onder meer showruns en andere sponsoractiviteiten voor zijn rekening te nemen. De Australiër rijdt dit weekend zijn laatste Formule 1-race voor McLaren en werd eerder al gelinkt aan een reserverol bij de dames en heren uit Milton Keynes. Bij het Duitse medium zou Marko hebben gezegd: “Ricciardo wordt onze derde coureur. We hebben zoveel sponsoren, we moeten showruns en dergelijke doen. Hij is een van de bekendste rijders voor zo’n rol.”

Echter is Marko naar alle waarschijnlijkheid verkeerd begrepen. Bij Servus TV ontkent de adviseur van Red Bull Racing dat het al vaststaat dat Ricciardo volgend jaar terugkeert naar Milton Keynes. "We zijn met hem in gesprek, maar er is nog niets uitgekomen", aldus de Red Bull-adviseur kort na de tweede training.

Ricciardo werkt zoals gezegd zijn (voorlopig) laatste Formule 1 Grand Prix-weekend af. De afgelopen twee seizoenen bracht de man uit Perth bij McLaren door, maar dat werd nooit een goed huwelijk. De coureur wordt in 2023 vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Ricciardo werd eerst gelinkt aan andere teams, maar naarmate de tijd vorderde werden alle zitjes langzaam ingevuld. Afgelopen weken werd hij in verband gebracht met een rol als reserverijder bij Mercedes of Red Bull. Dat laatste team ligt inmiddels meer voor de hand, omdat Mercedes een oogje heeft op Mick Schumacher. Die komt na zondag vrij, omdat Nico Hülkenberg de Duitser bij het Haas Formule 1-team opvolgt.