Het circuit van Suzuka heeft meerdere configuraties, maar de Formule 1 rijdt al jarenlang op de lange, achtvormige lay-out. Daar waar het op een circuit als Paul Ricard door de vele mogelijkheden best mogelijk is om de verkeerde route te kiezen, is de kans daarop in Suzuka een stuk kleiner. Toch ging Nicholas Latifi in de fout tijdens de tweede vrije training voor de Japanse GP. In de derde sector koos de Canadees de verkeerde afslag in de laatste chicane, waar hij te vroeg instuurde en erachter kwam dat hij een doodlopend stuk asfalt was opgedraaid. Latifi kon zijn auto omkeren en zonder schade verder, al besloot hij meteen om zijn Williams naar de pits te sturen.

Latifi was de eerste rijder die op de baan verscheen in de anderhalf uur durende tweede training. Inmiddels hebben tien andere rijders zich ook gemeld, al hebben Max Verstappen, Sergio Perez en Charles Leclerc zich nog niet laten zien.