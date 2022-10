VIDEO: Leclerc en Tsunoda verkennen grind tijdens VT2 F1 Japan

Nadat de eerste vrije training voor de Japanse Grand Prix al op een nat Suzuka had plaatsgevonden, was het asfalt ook tijdens de tweede oefensessie weer nat. Ondanks de opgedane ervaring in de eerste training bleken de omstandigheden ook tijdens VT2 weer verraderlijk te zijn voor de coureurs. Halverwege de sessie zijn grote incidenten uitgebleven, al hadden diverse coureurs het lastig om hun auto in het rechte spoor te houden. Zo ging Yuki Tsunoda door het grind in Degner, terwijl Charles Leclerc iets verderop in de hairpin even van de baan ging. Beide coureurs konden hun weg zonder schade vervolgen.

Met nog 40 minuten te gaan in VT2 is George Russell de snelste, voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. Leclerc staat tiende, Tsunoda moet het doen met P14.