VIDEO: Mick Schumacher de schlemiel met crash na VT1 GP van Japan

Tost: "Goed woordje van Max? Nee, rechtervoet De Vries zei genoeg"

Franz Tost is buitengewoon te spreken over zijn nieuwe aanwinst Nyck de Vries. De teambaas van AlphaTauri benadrukt dat de Nederlander een volwaardige kans in de Formule 1 verdient en dat hij het in Monza heeft onderstreept. Voor de Italiaanse Grand Prix stond De Vries ook al op de radar, maar na de geslaagde invalbeurt was het duidelijk. Een goed woordje van Max Verstappen binnen het Red Bull-concern was overigens niet nodig. "Nee, de rechtervoet van Nyck zei genoeg", lacht Tost.