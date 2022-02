Latifi beveiligd vanwege doodsbedreigingen na F1-finale Abu Dhabi

Negen dagen na de slotrace van het Formule 1-seizoen 2021 bracht Nicholas Latifi al een krachtig statement naar buiten. De Canadees sprak onder meer over haat die hij via sociale media te verduren kreeg en zelfs over doodsbedreigingen na zijn crash op het Yas Marina Circuit, waarmee hij tegen wil en dank een rol speelde in de titelontknoping. Zijn moment in de slotfase leidde zoals bekend tot een safety car en uiteindelijk - na een call van wedstrijdleider Michael Masi - tot een late herstart.

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen doet Latifi uit de doeken dat hij zich na die doodsbedreigingen genoodzaakt zag om persoonlijke beveiliging in te schakelen. "Dat klinkt sommige mensen misschien vreemd in de oren, maar uiteindelijk weet je niet hoe serieus die bedreigingen zijn. Je hoeft maar één dronken fan op het vliegveld tegen te komen of iemand die net een slechte dag heeft, onder invloed is of er een extreme mening op na houdt", spreekt Latifi na de Williams-shakedown op het circuit van Silverstone. "Eén persoon op een miljoen kan al te veel zijn..."

Het maakt dat Latifi actie heeft ondernomen. "Enkele dagen na de race was ik terug in Londen en daar heb ik inderdaad beveiliging ingeschakeld voor sommige dingen. Zo ben ik met mijn vriendin naar Winter Wonderland geweest en had ik daar beveiliging bij me. Nogmaals: het klinkt misschien stom, maar wij hebben die bedreigingen erg serieus genomen."

Aan de andere kant voelt Latifi zich wel gesterkt in de steun die hij na het plaatsen van zijn open brief heeft ontvangen. De man met startnummer zes doet uit de doeken dat hij van Lewis Hamilton, Mercedes en andere F1-teams berichten heeft ontvangen. "Al die steun vanuit de coureurs en zelfs vanuit andere kampioenschappen heeft mij goed gedaan. Iedereen steunde mij in de boodschap en in het sentiment dat ik graag uit wilde dragen. Wat mij is overkomen, is overigens ook niet de enige vorm van online agressie. Buiten de autosport zie je het ook, ook toen drie spelers van het Engelse elftal van alles over zich heen kregen na het missen van penalty's op het EK. Dit is jammer genoeg onderdeel van de wereld waarin we leven. Sociale media hebben ons veel goeds gebracht, maar deze negatieve dingen spelen ook absoluut een rol. Hopelijk kunnen we daar beter mee omgaan."