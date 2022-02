Albon: "In F1-auto's 2022 komt het meer op de coureur aan"

Williams toonde dinsdag de livery voor het nieuwe seizoen, waarbij de formatie uit Grove voor beduidend meer blauw heeft gekozen. Bij de presentatie toonde het team slechts een showmodel, al komt de echte FW44 dinsdagmiddag ook al in actie op het circuit van Silverstone. Het geeft de coureurs een eerste gelegenheid om de 2022-auto en daarmee het nieuwe reglement te voelen, al heeft Alexander Albon op basis van zijn ervaring in de simulator ook al wel een idee.

"Wat betreft het gevoel hebben we inderdaad al veel simulatordagen achter de rug. Op basis daarvan hebben we best een idee van hoe de auto aanvoelt, of in ieder van hoe wij denken hoe de auto aanvoelt." Dat laatste is een belangrijk verschil doordat de simulator slechts een indicatie blijft en gevoed wordt door data die teams erin stoppen. "Maar de auto zal in ieder geval iets wispelturiger zijn", weet de man die na een jaar afwezigheid terugkeert in de koningsklasse.

"De nadruk zal iets meer op de coureurs liggen, die zelf alles uit de auto moeten halen. Dat is in mijn optiek alleen maar goed nieuws voor de fans." Het is ook precies wat de Amerikaanse Formule 1-eigenaren van Liberty Media voor ogen hebben. De coureurs moeten als helden van de sport meer centraal komen te staan en meer het verschil kunnen maken. "Ik moet er wel meteen bij zeggen dat de auto's nog steeds heel snel aanvoelen, verder moeten we maar zien hoe het in de praktijk gaat."

De ervaring van Red Bull gebruiken

Albon heeft in de simulator overigens bovengemiddeld veel aan het nieuwe reglement en daarmee aan de 2022-auto's gewerkt. Zo liet hij in een eerder gesprek met Motorsport.com optekenen dat hij bij Red Bull vorig jaar vijftig procent van de simulatortijd aan de 2021-bolide heeft besteed en vijftig procent aan de RB18 voor komend seizoen. "Daardoor hoop ik dat Red Bull het goed blijft doen, ik heb er toch veel tijd in gestoken. Maar als Red Bull dit jaar niet goed gaat, dan is het in ieder geval niet mijn schuld. Laten we dat meteen afspreken", grapte de Brit tijdens de Autosport Awards.

Nog los van zijn meerwaarde voor Red Bull heeft een jaar langs de zijlijn Albon als individu goed gedaan. "Ik heb de kans gekregen om te zien hoe een F1-team echt werkt. Als je het rijden an sich weglaat, zie je veel beter hoe het hele team functioneert en hoe iedereen samenwerkt. Dat probeer ik dit jaar mee te nemen naar Williams." Daar staat tegenover dat de fysieke belasting in 2021, met het simulatorwerk en zijn DTM-races, een stuk lager heeft gelegen. "Bij de wintertest in Barcelona mag ik de nekspieren weer eens gaan trainen, ja", weet Albon. "Maar nee hoor, zo'n jaar langs de zijlijn heeft me juist hongerig gemaakt. Ik ben er voor mijn gevoel weer helemaal klaar voor."

Video: Williams toont nieuwe kleurstelling voor F1-seizoen 2022