Williams geeft hagelnieuwe FW44 de sporen op Silverstone

Het Williams F1-team onthulde dinsdagmiddag een aangepaste kleurstelling van de FW44, maar voor de beelden daarvan werd de showwagen van de Formule 1 gebruikt. Het was daarom wachten tot de shakedown voordat er daadwerkelijke beelden van de nieuwe auto getoond konden worden. Het team koos bewust om de livery op het showmodel te tonen omdat er aan de echte FW44 nog gewerkt werd voor de shakedown.

De formatie maakte de eerste meters met de FW44 op Silverstone, maar de start van de sessie werd vertraagd door elektronische problemen met de nieuwe wagen. Nicholas Latifi kreeg de eer. “We zouden eerder op de dag al de baan op gaan, maar door een probleem heeft het iets langer geduurd”, vertelde teambaas Capito. “We zijn nu om 15.00 uur begonnen in plaats van de oorspronkelijk bedoelde 14.00 uur. Dat is het en met die vertraging kan ik wel leven.”

Volgens de Formule 1-reglementen mogen teams twee filmdagen per seizoen doen waarin ze maximaal honderd kilometer kunnen rijden op zogenaamde demobanden. Eerder deden Aston Martin en Alfa Romeo al een shakedown met de nieuwe wagen. Het past in de voorbereiding op de eerste test van het nieuwe seizoen, die op 23 februari begint op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.

Op een drijfnat Silverstone maakte Nicholas Latifi dinsdagmiddag de eerste meters met de Williams FW44 Foto: Williams