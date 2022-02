Alfa Romeo verrast met shakedown nieuwe F1-wagen op Fiorano

Alfa Romeo trok dinsdag naar het privécircuit van Ferrari om een shakedown uit te voeren met de C42, de wagen die gebouwd is volgens het nieuwe reglement voor het seizoen 2022. Dat Alfa Romeo nu al in actie kwam is enigszins verrassend aangezien de teampresentatie pas eind deze maand plaatsvindt.

Valtteri Bottas kreeg de eer om de eerste meters met de C42 te rijden, maar de omstandigheden waren niet bepaald eenvoudig. Het regende namelijk in Fiorano waardoor Bottas direct op regenbanden aan de bak moest. Voor de test op het Italiaanse baantje had Alfa Romeo de wagen uitgerust met een speciale camouflage-kleurstelling om pottenkijkers niet te veel wijzer te maken.

Het is niet duidelijk of F1-debutant Guanyu Zhou dinsdag ook nog in actie komt met de C42. Alfa Romeo zet de eerste filmdag van dit seizoen in. Het team mag in het kader van een filmdag maximaal honderd kilometer rijden. De testsessie was dan ook vooral bedoeld om de systemen te checken en te kijken of de Ferrari-krachtbron ordentelijk werkt voorafgaand aan de eerste testdagen in Barcelona. De eerste wintertest staat gepland van 23 tot 25 februari.

De presentatie van Alfa Romeo vindt pas op 27 februari plaats, na de testdagen in Barcelona. De eerste gepresenteerde F1-wagen met een Ferrari-motor was Haas, maar dat team toonde enkel computerbeelden. De Ferrari F1-75 wordt aanstaande donderdag voor het eerst aan de wereld getoond.

Foto's: De shakedown van de Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 9 Foto door: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 2 / 9 Foto door: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 3 / 9 Foto door: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 4 / 9 Foto door: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 5 / 9 Foto door: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 6 / 9 Foto door: Davide Cavazza Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 7 / 9 Foto door: Davide Cavazza 2022 Alfa Romeo in action 8 / 9 Foto door: Davide Cavazza 2022 Alfa Romeo in action 9 / 9 Foto door: Davide Cavazza