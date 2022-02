VIDEO: Aston Martin als eerste in actie met F1-auto voor 2022

Donderdag toonde Aston Martin als eerste team een 'echte auto' voor het nieuwe seizoen, nadat Haas en Red Bull vooral verstoppertje hadden gespeeld. De formatie van Lawrence Stroll had in die zin een primeur te pakken en had dat een dag later nogmaals.

Vrijdag gaven Sebastian Vettel en Lance Stroll de AMR22 immers meteen de sporen op het circuit van Silverstone. Waar veel teams de shakedown pas plannen vlak voor de wintertest in Barcelona, bleek Aston Martin er bijzonder vroeg bij. Het team heeft daarmee één van de twee toegestane filmdagen per jaar verbruikt. Op zo'n filmdag mag er in totaal - dus in dit geval verdeeld over beide coureurs - honderd kilometer worden afgelegd op speciale demobanden van Pirelli.